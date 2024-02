Perché Sarri non parla dopo Lazio-Bologna: biancocelesti in silenzio stampa

Nessuna dichiarazione da parte dell'allenatore e dei calciatori dopo la sconfitta col Bologna: la società non ha gradito l'arbitraggio di Maresca.

La Lazio cade in casa contro il Bologna nello scontro diretto per il quarto posto. All’Olimpico i biancocelesti sbloccano il risultato con Isaksen ma si fanno rimontare dalla squadra di Thiago Motta grazie alle reti di El Azzouzi e Zirkzee.

Al termine della sfida, Maurizio Sarri e i suoi calciatori non analizzano il KO. La società di Claudio Lotito ha infatti deciso di non mandare nessun tesserato, tecnico compreso, a parlare alle televisioni così come ai canali ufficiali del club e in conferenza stampa.

Alla base della decisione c’è l’arbitraggio del direttore di gara Fabio Maresca, non giudicato all’altezza della situazione.

Sia a fine primo tempo che dopo il fischio finale, la Lazio si è lamentata con Sarri, giocatori e direttore sportivo Fabiani con l’arbitro Maresca, chiedendo spiegazioni per alcuni episodi accaduti nel corso del match.