Romero verso l'Atletico Madrid, e ora cosa fa l'Inter in difesa? I nuovi piani nerazzurri dipendono da Pavard

Senza Romero, che come detto dovrebbe essere dirottato verso la parte biancorossa di Madrid, che cosa farà ora l'Inter? Risposta: dipenderà proprio da Pavard.

Se l'ex difensore del Bayern, rientrato da un prestito poco entusiasmante dal Marsiglia, avrà le condizioni giuste per andarsene, il trasferimento si farà e allora sì l'Inter potrà pensare a un sostituto. Tradotto: serve una proposta che possa soddisfare tutti, dall'Inter al calciatore. Proposta che però, al momento, sul tavolo nerazzurro non è ancora arrivata.

In caso contrario, nell'ipotesi cioè che Pavard rimanga a Milano diversamente da quanto accaduto 12 mesi fa, lo scenario è scontato: l'Inter in difesa rimarrà così, senza più cedere né acquistare nessuno. Questione di monte ingaggi, questione anche numerica.

La retroguardia di Chivu, in questo momento, sarebbe infatti a posto dopo l'arrivo a parametro zero di Stones: sono sei gli elementi, ovvero l'inglese, lo stesso Pavard, e poi Bisseck, Akanji, Bastoni e pure Carlos Augusto, giocatore che l'ex allenatore del Parma ha dichiarato di vedere proprio lì, da terzo sul centro-sinistra, più che da vice Dimarco.