Romero verso l'Atletico Madrid, e ora cosa fa l'Inter in difesa? I nuovi piani nerazzurri dipendono da Pavard

Il dietrofront è quasi completo: a meno di sorprese, sempre possibili nel folle mondo del mercato calcistico, nella prossima stagione Cristian Romero non indosserà la maglia dell'Inter.
Il difensore argentino, indiziato a un ritorno in Serie A dove ha già giocato con Genoa e Atalanta trovandosi pure sotto il controllo della Juventus, in Italia alla fine non dovrebbe tornarci. Anche se i presupposti per il suo arrivo sembravano esserci un po' tutti.
I motivi? Più di uno. E hanno sì a che fare con Inter, Tottenham e Romero, ma anche con l'Atletico Madrid, la vera possibile destinazione del campione del mondo 2022.
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