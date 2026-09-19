Perché Roma e Inter giocano con il lutto al braccio: l'omaggio a Sandro Mazzola e il minuto di silenzio

L'Olimpico è il teatro della super sfida della quinta giornata di Serie A tra Roma e inter.
Prime, a braccetto, a punteggio pieno, scenderanno entrambe in campo con il lutto al braccio per ricordare una leggenda come Sandro Mazzola.
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L'Olimpico è il teatro della super sfida della quinta giornata di Serie A tra Roma e inter.
Prime, a braccetto, a punteggio pieno, scenderanno entrambe in campo con il lutto al braccio per ricordare una leggenda come Sandro Mazzola.
Non solo l'Inter, la squadra di una vita per Sandro Mazzola, che ha vestito la maglia nerazzurra per oltre 400 partite, ma anche la Roma scenderà in campo all'Olimpico con il lutto al braccio.
Un segno di rispetto, per celebrare in una partita così importante uno dei più grandi calciatori italiani, scomparso oggi all'età di 83 anni.
Anche all'Olimpico, così come su tutti i campi della Serie A in questa giornata, verrà poi ovviamente osservato un minuto di silenzio.
Mazzola ha giocato anche 70 partite con la maglia della Nazionale, realizzando 12 reti e conquistando l'Europeo del 1968, oltre che il secondo posto ai Mondiali del '70.
Si tratta di un simbolo del calcio italiano, che la FIGC ha voluto celebrare in tutti gli stadi nel giorno della sua scomparsa.
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