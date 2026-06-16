Perché Rodrygo non è stato convocato dal Brasile per i Mondiali 2026

In queste settimane l'allenatore ha sciolto anche il nodo legato alla convocazione di Neymar, aggregato a fuor di popolo. L'attaccante del Santos rimane comunque il miglior marcatore della nazionale brasiliana tra i calciatori ancora in attività: 79 goal in 128 partite, dietro di lui c'è Coutinho che ha fatto 21 reti in 68 gare (terzo posto per Richarlison: 20 centri in 54 sfide). Un attaccante con questi numeri ad Ancelotti servirebbe, e non poco: da quando è diventato ct del Brasile, infatti, ha alternato sette punte ma mai nessuno di loro ha convinto. Da Matheus Cunha a Igor Jesus, passando per Richarlison, João Pedro, Vitor Roque, Kaio Jorge e Igor Thiago: un rebus ancora irrisolto.