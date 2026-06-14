Dopo settimane di voci, call e trattative, alla fine Ralf Rangnick ha detto no al Milan e ha rinnovato il proprio contratto come ct dell'Austria fino al 2028. Parlando a Sport Krone, il tedesco ha parlato degli abboccamenti con i rossoneri e spiegato la sua versione.
AFP
Perché Rangnick ha rifiutato il Milan, svelata la verità: "Da parte loro non c’era chiarezza"
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"Ho detto fin dall’inizio che il rinnovo è una decisione di principio in cui hanno influito molti fattori. Tra questi anche la questione di chi, all’interno del mio staff tecnico, sarebbe rimasto a disposizione. Per questo ora posso stare qui seduto e dire con grande soddisfazione: è la decisione giusta quella di rimanere in carica dopo i Mondiali".
"Tre settimane fa c’è stato un primo contatto con il Milan e si sono tenuti dei colloqui. Ho chiarito fin dall’inizio che volevo avere chiarezza prima dell’inizio dei Mondiali per me, per la squadra, per il Paese, per la Federcalcio austriaca e per i miei giocatori. Questo è stato comunicato chiaramente sin dall’inizio. Da parte loro non c’era ancora chiarezza".