Perché Pulisic non gioca USA-Australia: come sta dopo l'infortunio e perché non è nemmeno in panchina

Il giocatore rossonero è rimasto però in dubbio per tutti gli ultimi giorni, considerando la natura ravvicinata dei due impegni contro Paraguay e Australia. E alla fine ha dato forfait.

A ufficializzare la sua assenza contro gli australiani, prima ancora che venissero comunicate le formazioni di partenza delle due nazionali, è stato lo stesso Mauricio Pochettino, il suo commissario tecnico, a Fox Sports.

“Christian non è disponibile. Credo che le sensazioni siano buone e speriamo che al più presto possa essere di nuovo disponibile per essere convocato e far parte della squadra”.