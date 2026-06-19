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USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Stefano Silvestri

Perché Pulisic non gioca USA-Australia: come sta dopo l'infortunio e perché non è nemmeno in panchina

Coppa del Mondo
USA vs Australia
USA
Australia
C. Pulisic

L'attaccante del Milan, ottimo protagonista della gara d'esordio stravinta contro il Paraguay, non è a disposizione di Pochettino per la seconda partita: il motivo della sua assenza.

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Christian Pulisic non c'è. Non è in campo e non è neppure in panchina, nonostante qualcuno alla vigilia lo inserisse addirittura nella formazione titolare degli Stati Uniti.

L'attaccante del Milan non giocherà dunque la seconda partita del Mondiale degli USA: quella che prenderà il via alle 21 contro l'Australia, a pochi giorni dall'esordio vincente contro il Paraguay nella quale proprio lui, con un assist e mezzo, è stato grande protagonista.

Perché Pulisic non è a disposizione di Mauricio Pochettino? Il motivo dell'assenza, confermata prima dell'annuncio delle formazioni ufficiali dallo stesso ct argentino.

  • PERCHÉ PULISIC NON GIOCA STATI UNITI-AUSTRALIA

    Pulisic non sarà in campo al Lumen Field di Seattle, e non potrà neppure entrare dalla panchina, a causa di un infortunio muscolare rimediato proprio nel match d'esordio contro il Paraguay.

    In quell'occasione l'ex attaccante di Borussia Dortmund e Chelsea è rimasto in campo appena un tempo, propiziando l'autorete del vantaggio di Bobadilla e poi servendo a Balogun la palla del raddoppio. Ma all'intervallo è stato costretto a rimanere negli spogliatoi a causa di un fastidio a un polpaccio.

    Intervistato dalla stampa statunitense dopo la partita, Pulisic aveva tranquillizzato tutti: "Sono uscito soltanto per precauzione, non dovrebbe essere nulla di grave".

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  • LE PAROLE DI POCHETTINO

    Il giocatore rossonero è rimasto però in dubbio per tutti gli ultimi giorni, considerando la natura ravvicinata dei due impegni contro Paraguay e Australia. E alla fine ha dato forfait.

    A ufficializzare la sua assenza contro gli australiani, prima ancora che venissero comunicate le formazioni di partenza delle due nazionali, è stato lo stesso Mauricio Pochettino, il suo commissario tecnico, a Fox Sports.

    “Christian non è disponibile. Credo che le sensazioni siano buone e speriamo che al più presto possa essere di nuovo disponibile per essere convocato e far parte della squadra”.

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  • QUANDO TORNA PULISIC

    Andrà ora compreso quando Pulisic potrà rimettersi a disposizione di Pochettino. E se, in particolare, il giocatore del Milan potrà giocare la terza e ultima partita del girone, prevista per la notte tra giovedì 25 e venerdì 26 giugno.

    Le parole del calciatore e del proprio allenatore fanno sperare, ma gli Stati Uniti non hanno intenzione di mettere a rischio la salute del proprio elemento simbolo. Per questo Pulisic potrebbe anche rientrare in occasione dei sedicesimi di finale dei Mondiali, sempre che gli USA superino la fase a gironi.

  • LA FORMAZIONE UFFICIALE DEGLI STATI UNITI

    Questa, intanto, è la formazione ufficiale degli Stati Uniti per la partita contro l'Australia: sulla sinistra della trequarti, senza l'infortunato Pulisic, gioca Ricardo Pepi.

    USA (4-2-3-1): Freese; Freeman, Richards, Ream, A. Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pepi; Balogun. Ct. Pochettino

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