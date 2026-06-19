Perché Pulisic non gioca USA-Australia: come sta dopo l'infortunio e perché non è nemmeno in panchina

Christian Pulisic non c'è. Non è in campo e non è neppure in panchina, nonostante qualcuno alla vigilia lo inserisse addirittura nella formazione titolare degli Stati Uniti.
L'attaccante del Milan non giocherà dunque la seconda partita del Mondiale degli USA: quella che prenderà il via alle 21 contro l'Australia, a pochi giorni dall'esordio vincente contro il Paraguay nella quale proprio lui, con un assist e mezzo, è stato grande protagonista.
Perché Pulisic non è a disposizione di Mauricio Pochettino? Il motivo dell'assenza, confermata prima dell'annuncio delle formazioni ufficiali dallo stesso ct argentino.