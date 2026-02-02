Getty
Perché Pulisic non gioca Bologna-Milan: non è stato convocato, scelta tecnica o infortunio?
Pubblicità
PERCHÉ PULISIC SALTA BOLOGNA-MILAN?
Alla vigilia di un match che può rivelarsi fondamentale in chiave Scudetto, con l’Inter scappata in classifica a +8, il Milan deve fare i conti con un’assenza pesante.
Pulisic, infatti, non è stato convocato per la trasferta del Dall’Ara e non sarà dunque a disposizione di Massimiliano Allegri, al pari di Saelemaekers e del lungodegente Gimenez.
INFORTUNIO O SCELTA TECNICA?
L’assenza di Pulisic è dovuta a un problema fisico: lo statunitense è indisponibile a causa di una borsite all’ileopsoas.
Un fastidio che si porta dietro da diverso tempo e che non gli consentirà di prendere parte alla sfida contro il Bologna.
A breve la notizia completa...
- PubblicitàPubblicità
Pubblicità