Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Christian Pulisic AC Milan 2025-26Getty
Michael Baldoin

Perché Pulisic non gioca Bologna-Milan: non è stato convocato, scelta tecnica o infortunio?

I rossoneri dovranno fare a meno dell’attaccante statunitense per la delicata trasferta al Dall’Ara contro il Bologna: ecco le sue condizioni e gli ultimi aggiornamenti in vista del match contro i rossoblù.

Pubblicità

  • PERCHÉ PULISIC SALTA BOLOGNA-MILAN?

    Alla vigilia di un match che può rivelarsi fondamentale in chiave Scudetto, con l’Inter scappata in classifica a +8, il Milan deve fare i conti con un’assenza pesante.

    Pulisic, infatti, non è stato convocato per la trasferta del Dall’Ara e non sarà dunque a disposizione di Massimiliano Allegri, al pari di Saelemaekers e del lungodegente Gimenez.

    • Pubblicità

  • INFORTUNIO O SCELTA TECNICA?

    L’assenza di Pulisic è dovuta a un problema fisico: lo statunitense è indisponibile a causa di una borsite all’ileopsoas.

    Un fastidio che si porta dietro da diverso tempo e che non gli consentirà di prendere parte alla sfida contro il Bologna.

    A breve la notizia completa...

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Bologna crest
Bologna
BOL
Milan crest
Milan
MIL
0