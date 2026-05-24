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Cagliari Calcio v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Perché Palestra non gioca Milan-Cagliari: a sorpresa l'esterno dei sardi parte dalla panchina

Fantacalcio
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M. Palestra

Marco Palestra non fa parte dell'undici di partenza di Pisacane per l'ultima partita di campionato contro il Milan: la motivazione della mancata maglia da titolare.

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Sorpresa alla comunicazione della propria formazione ufficiale da parte del Cagliari: il nome di Marco Palestra, ovvero del miglior giocatore stagionale della formazione di Pisacane, non c'è.

In occasione della sfida finale contro il Milan il tecnico sardo ha cambiato modulo, rinunciando alla difesa a quattro e passando a una più prudente difesa a tre, con l'inserimento di un centrale in più. E in tutto questo Palestra non compare.

Ma perché l'esterno della Nazionale azzurra non gioca Milan-Cagliari? Il motivo della sua assenza.

  • PERCHÉ PALESTRA NON GIOCA MILAN-CAGLIARI

    Non risultano infortuni per quanto riguarda l'assenza di Palestra: l'esterno arrivato dall'Atalanta non fa dunque parte dell'undici di partenza di Pisacane per una scelta tecnica da parte dell'allenatore del Cagliari.

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  • PALESTRA È IN PANCHINA?

    Palestra, del resto, è stato regolarmente convocato e siede in panchina accanto al proprio allenatore e alle altre seconde scelte del Cagliari.

    L'esterno dell'Italia potrà dunque entrare a gara in corso, magari durante il secondo tempo, per dare una mano ai sardi nel caso Pisacane decida in tal senso.

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  • LA FORMAZIONE UFFICIALE DEL CAGLIARI

    Questa è la formazione titolare scelta da Pisacane per affrontare il Milan:

    CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Rodriguez; Zé Pedro, Adopo, Gaetano, Deiola, Obert; Borrelli, Esposito. All. Pisacane

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