Perché Palestra non gioca Milan-Cagliari: a sorpresa l'esterno dei sardi parte dalla panchina

Sorpresa alla comunicazione della propria formazione ufficiale da parte del Cagliari: il nome di Marco Palestra, ovvero del miglior giocatore stagionale della formazione di Pisacane, non c'è.

In occasione della sfida finale contro il Milan il tecnico sardo ha cambiato modulo, rinunciando alla difesa a quattro e passando a una più prudente difesa a tre, con l'inserimento di un centrale in più. E in tutto questo Palestra non compare.

Ma perché l'esterno della Nazionale azzurra non gioca Milan-Cagliari? Il motivo della sua assenza.