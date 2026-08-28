Perché Morata ha scelto il Leganes: è passato dalla Champions League alla seconda serie spagnola

A prima vista, si tratta di un trasferimento strano, insolito, poco comune. Alvaro Morata avrebbe potuto giocare la Champions League, e invece no: se ne va in Spagna. Ma nella seconda serie locale.
Il Leganes ha trovato un accordo con il Como per l'ex attaccante di Juventus e Milan. Che arriva in prestito, non a titolo definitivo, e il cui ingaggio verrà coperto in parte dai lariani. La trattativa era in piedi da qualche giorno e, alla fine, la fumata bianca è arrivata davvero.
E così, mentre al Leganes si preparano ad accogliere Morata, una domanda sorge spontanea: ma perché il campione d'Europa 2024 con la Spagna andrà a giocare in Segunda División?
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