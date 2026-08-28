Perché Morata ha scelto il Leganes: è passato dalla Champions League alla seconda serie spagnola

Da un punto di vista prettamente calcistico, poi, è evidente come il Morata di oggi non sia più il Morata di ieri. E non solo perché a ottobre compirà 34 anni. L'ultima stagione, collettivamente esaltante ma individualmente disastrosa, ne è stata l'esempio più chiaro.

Se il Como ha conquistato uno storico quarto posto finale e un'altrettanto storica qualificazione alla Champions League, lo spagnolo ha deluso ampiamente: zero le reti segnate in campionato e una sola in tutta la stagione, in Coppa Italia contro la Fiorentina.

"Abbiamo una grandissima squadra, un grandissimo gruppo - diceva Morata dopo la gara del Franchi - sono emozionato perché questi ragazzi mi hanno aiutato tanto in questi mesi da quando sono arrivato. E anche se ho segnato tanti goal più belli, forse questo è uno dei più importanti se non il più importante per ciò che c’è dietro".