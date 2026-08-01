Perché Moise Kean non gioca Real Madrid-Fiorentina: infortunio o mercato, il motivo

Moise Kean non è in campo contro il Real Madrid: l'attaccante della Fiorentina non è stato inserito da Fabio Grosso nell'undici titolare scelto per sfidare la formazione di José Mourinho.
Il centravanti viola è Roberto Piccoli, sostenuto da Gudmundsson e Atta. Niente Real invece, almeno dall'inizio, per il principale nome del reparto offensivo gigliato.
Perché dunque Kean non sta sfidando il Real Madrid? C'entra il mercato o c'è di mezzo un infortunio? Il motivo della sua assenza.
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