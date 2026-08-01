Perché Moise Kean non gioca Real Madrid-Fiorentina: infortunio o mercato, il motivo

Attenzione sempre anche al mercato, che potrebbe proporre novità a breve: all'inizio della prossima settimana, secondo SportMediaset, è infatti previsto un incontro tra Fiorentina e Como proprio per parlare di Kean.

I lariani, che nella scorsa stagione hanno chiuso al quarto posto e disputeranno dunque la Champions League, vogliono un nuovo attaccante. E il profilo individuato è proprio quello di Kean, che la Fiorentina valuta però non meno di una cinquantina di milioni.

In caso di sua partenza, uno dei nomi accostati ai viola è quello di Mateo Pellegrino, centravanti del Parma avvicinato anche alla Juventus nelle ultime settimane.