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Kean 2-1Getty Images
Stefano Silvestri

Perché Moise Kean non gioca Real Madrid-Fiorentina: infortunio o mercato, il motivo

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M. Kean

L'ex attaccante della Juventus non è stato schierato dall'inizio da Grosso nell'amichevole di lusso contro la squadra di Mourinho: la motivazione.

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Moise Kean non è in campo contro il Real Madrid: l'attaccante della Fiorentina non è stato inserito da Fabio Grosso nell'undici titolare scelto per sfidare la formazione di José Mourinho.

Il centravanti viola è Roberto Piccoli, sostenuto da Gudmundsson e Atta. Niente Real invece, almeno dall'inizio, per il principale nome del reparto offensivo gigliato.

Perché dunque Kean non sta sfidando il Real Madrid? C'entra il mercato o c'è di mezzo un infortunio? Il motivo della sua assenza.


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  • LA FORMAZIONE UFFICIALE DELLA FIORENTINA

    Questa è intanto la formazione titolare della Fiorentina in campo a Klagenfurt contro il Real Madrid:

    FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea, Jimenez, Dragusin, Viery, Ranieri; Mandragora, Oulai, Ndour; Atta, Gudmundsson; Piccoli. All. Grosso

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  • PERCHÉ KEAN NON GIOCA REAL MADRID-FIORENTINA

    Kean arrivava da un paio di giorni di lavoro personalizzato in Austria, sede del ritiro della Fiorentina. Una scelta concordata con lo staff tecnico e lo staff medico del club e legata a quel che il centravanti ha dovuto vivere nell'ultima parte della scorsa stagione.

    Il fastidio alla tibia sinistra non ha dato pace a Kean, costretto a saltare tutte le partite finali di campionato. La Fiorentina alla fine si è salvata lo stesso, ma senza l'apporto del proprio giocatore guida.

    Kean è sceso in campo per 45 minuti in questo precampionato, contro il QPR. Poi ha saltato la seconda amichevole inglese, contro il Watford, gara persa per 3-2 dalla squadra di Grosso.

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  • KEAN È IN PANCHINA?

    Kean è comunque presente in panchina al fianco proprio di Grosso e delle altre seconde linee della Fiorentina, ovvero Christensen, Lezzerini, Valdepeñas, Dodo, Fabbian, Fagioli, Fortini, Braschi, Kospo, Croci, Deli, Mazzeo e Perrotti.

    L'ex juventino, nonostante la Fiorentina lo stia centellinando in vista dell'inizio della prossima stagione, dovrebbe dunque fare il proprio ingresso in campo nel corso del secondo tempo.

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  • E IL MERCATO?

    Attenzione sempre anche al mercato, che potrebbe proporre novità a breve: all'inizio della prossima settimana, secondo SportMediaset, è infatti previsto un incontro tra Fiorentina e Como proprio per parlare di Kean.

    I lariani, che nella scorsa stagione hanno chiuso al quarto posto e disputeranno dunque la Champions League, vogliono un nuovo attaccante. E il profilo individuato è proprio quello di Kean, che la Fiorentina valuta però non meno di una cinquantina di milioni.

    In caso di sua partenza, uno dei nomi accostati ai viola è quello di Mateo Pellegrino, centravanti del Parma avvicinato anche alla Juventus nelle ultime settimane.

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