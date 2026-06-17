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Rafael Leao PortugalGetty Images
Marco Trombetta

Perché Leao non gioca Portogallo-Congo: squalificato, infortunato o in panchina per scelta tecnica?

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Portogallo vs RD Congo
R. Leao

Leao non gioca Portogallo-Repubblica Democratica del Congo: è in panchina o è squalificato? I motivi dell'esclusione del portoghese.

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Rafa Leao fuori dall'undici titolare del Portogallo nell'esordio ai Mondiali contro la Repubblica Democratica del Congo.

I motivi dell'esclusione dell'attaccante del Milan, che era stato espulso in amichevole contro il Cile.

  • LEAO SQUALIFICATO, INFORTUNATO O IN PANCHINA?

    Leao ha rimediato un rosso diretto in amichevole contro il Cile, ma ha scontato la squalifica nell'amichevole successiva contro la Nigeria.

    Il 10 del Milan è dunque regolarmente a disposizione del ct Roberto Martinez, ma parte dalla panchina.

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  • CHI GIOCA AL POSTO DI LEAO NEL PORTOGALLO

    Il Portogallo si schiera con un 4-3-3 con l'intoccabile Bernardo Silva a destra, Ronaldo al centro dell'attacco e Pedro Neto a sinistra, preferito appunto a Rafa Leao.

    L'esterno rossonero se la dovrà vedere anche con Joao Felix come alternativa a sinistra a gara in corso.

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