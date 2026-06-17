Perché Leao non gioca Portogallo-Congo: squalificato, infortunato o in panchina per scelta tecnica?

Rafa Leao fuori dall'undici titolare del Portogallo nell'esordio ai Mondiali contro la Repubblica Democratica del Congo.
I motivi dell'esclusione dell'attaccante del Milan, che era stato espulso in amichevole contro il Cile.
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Rafa Leao fuori dall'undici titolare del Portogallo nell'esordio ai Mondiali contro la Repubblica Democratica del Congo.
I motivi dell'esclusione dell'attaccante del Milan, che era stato espulso in amichevole contro il Cile.
Leao ha rimediato un rosso diretto in amichevole contro il Cile, ma ha scontato la squalifica nell'amichevole successiva contro la Nigeria.
Il 10 del Milan è dunque regolarmente a disposizione del ct Roberto Martinez, ma parte dalla panchina.
Il Portogallo si schiera con un 4-3-3 con l'intoccabile Bernardo Silva a destra, Ronaldo al centro dell'attacco e Pedro Neto a sinistra, preferito appunto a Rafa Leao.
L'esterno rossonero se la dovrà vedere anche con Joao Felix come alternativa a sinistra a gara in corso.