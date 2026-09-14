Perché Lautaro non gioca Inter-Udinese? Infortunio o scelta tecnica? La decisione di Chivu

Non ci sarà Lautaro nella formazione iniziale dell'Inter per il posticipo del lunedì contro l'Udinese che chiude la quarta giornata di Serie A.
Ma perché il Toro non gioca titolare? I motivi dell'esclusione da parte di Chivu.
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Non ci sarà Lautaro nella formazione iniziale dell'Inter per il posticipo del lunedì contro l'Udinese che chiude la quarta giornata di Serie A.
Ma perché il Toro non gioca titolare? I motivi dell'esclusione da parte di Chivu.
Nessun problema fisico alla base dell'assenza dal primo minuto di Lautaro contro l'Udinese.
Chivu ha deciso di concedergli un turno di riposo secondo quanto riportato da 'Sky Sport', perlomeno dalla formazione iniziale, considerando che fino ad oggi era partito sempre titolare in stagione tra campionato e Champions.
Sarà la coppia Thuram-Pio Esposito a guidare l'attacco dell'Inter senza Lautaro.
Il Toro parte dalla panchina ed è pronto ad entrare a gara in corso, così come Bonny.
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