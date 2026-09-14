Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Lautaro Martinez InterGetty Images
Marco Trombetta

Perché Lautaro non gioca Inter-Udinese? Infortunio o scelta tecnica? La decisione di Chivu

Serie A
Inter
Inter vs Udinese
Udinese

Fa rumore l'esclusione di Lautaro dall'undici titolare dell'Inter contro l'Udinese.

Pubblicità

Non ci sarà Lautaro nella formazione iniziale dell'Inter per il posticipo del lunedì contro l'Udinese che chiude la quarta giornata di Serie A.

Ma perché il Toro non gioca titolare? I motivi dell'esclusione da parte di Chivu.

  • LAUTARO FUORI, PERCHE' NON GIOCA INTER-UDINESE

    Nessun problema fisico alla base dell'assenza dal primo minuto di Lautaro contro l'Udinese.

    Chivu ha deciso di concedergli un turno di riposo secondo quanto riportato da 'Sky Sport', perlomeno dalla formazione iniziale, considerando che fino ad oggi era partito sempre titolare in stagione tra campionato e Champions.

    • Pubblicità

  • CHI GIOCA AL POSTO DI LAUTARO

    Sarà la coppia Thuram-Pio Esposito a guidare l'attacco dell'Inter senza Lautaro.

    Il Toro parte dalla panchina ed è pronto ad entrare a gara in corso, così come Bonny.

  • Pubblicità
    Pubblicità

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Udinese crest
Udinese
UDI