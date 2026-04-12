Perché Lautaro non gioca Como-Inter? Infortunio, squalifica o scelta tecnica? Va in panchina? Il motivo dell'assenza

Lautaro Martinez, che era tornato a disposizione solamente pochi giorni fa e che aveva griffato il suo ritorno in campo con una doppietta alla Roma, è stato costretto ad un nuovo stop.

L'attaccante argentino dell'Inter, infatti, ha accusato un risentimento di natura muscolare al soleo. Un nuovo stop che, di fatto, lo esclude dalla delicata trasferta dello stadio 'Sinigaglia'.