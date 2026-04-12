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FC Internazionale v AS Roma - Serie AGetty Images Sport
Michael Di Chiaro

Perché Lautaro non gioca Como-Inter? Infortunio, squalifica o scelta tecnica? Va in panchina? Il motivo dell'assenza

Serie A
Como vs Inter
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Inter

Il capitano nerazzurro salterà il delicato confronto con la squadra allenata da Fabregas: il motivo del suo forfait.

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Snodo cruciale, in chiave Scudetto, per l'Inter.


I nerazzurri, infatti, saranno impegnati questa sera allo Stadio 'Sinigaglia' in occasione della delicatissima trasferta sul campo del Como. Per la squadra di Chivu l'obiettivo è ovviamente quello di centrare l'intera posta in palio per mantenere quantomeno invariato il vantaggio sul Napoli e allungare ulteriormente sul Milan.

Per farlo, però, il tecnico dell'Inter non potrà contare sull'apporto del suo capitano: Lautaro Martinez. L'attaccante argentino, autore di una doppietta nell'ultimo turno contro la Roma, non giocherà. Perché Lautaro salta Como-Inter?

  • PERCHÉ LAUTARO NON GIOCA COMO-INTER

    Lautaro Martinez, che era tornato a disposizione solamente pochi giorni fa e che aveva griffato il suo ritorno in campo con una doppietta alla Roma, è stato costretto ad un nuovo stop.

    L'attaccante argentino dell'Inter, infatti, ha accusato un risentimento di natura muscolare al soleo. Un nuovo stop che, di fatto, lo esclude dalla delicata trasferta dello stadio 'Sinigaglia'.

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  • LAUTARO MARTINEZ VA IN PANCHINA CONTRO IL COMO?

    A causa del nuovo problema di natura muscolare accusato negli ultimi giorni, Lautaro Martinez non sarà a disposizione di Chivu per la sfida contro il Como.

    Di conseguenza, il 'Toro' non solo non scenderà in campo dal primo minuto, ma non potrà sedersi nemmeno in panchina e dunque essere impiegato in corso d'opera.

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  • QUANDO TORNA LAUTARO MARTINEZ?

    Le condizioni di Lautaro Martinez verranno monitorate quotidianamente dallo staff medico dell'Inter, ma la sensazione è che il classe 1997 dovrà rimanere ai box per almeno un paio di settimane.

    Di conseguenza, il suo rientro potrebbe essere calendarizzato attorno alla fine del mese di aprile.

  • LA PROBABILE FORMAZIONE DELL'INTER

    INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. All. Chivu.


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