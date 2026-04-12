Perché Lautaro non gioca Como-Inter? Infortunio, squalifica o scelta tecnica? Va in panchina? Il motivo dell'assenza

Snodo cruciale, in chiave Scudetto, per l'Inter.
I nerazzurri, infatti, saranno impegnati questa sera allo Stadio 'Sinigaglia' in occasione della delicatissima trasferta sul campo del Como. Per la squadra di Chivu l'obiettivo è ovviamente quello di centrare l'intera posta in palio per mantenere quantomeno invariato il vantaggio sul Napoli e allungare ulteriormente sul Milan.
Per farlo, però, il tecnico dell'Inter non potrà contare sull'apporto del suo capitano: Lautaro Martinez. L'attaccante argentino, autore di una doppietta nell'ultimo turno contro la Roma, non giocherà. Perché Lautaro salta Como-Inter?