Perché De Roon va alla Roma a 35 anni: il legame con Gasperini, l'esperienza, il ciclo finito all'Atalanta

Per quanto riguarda il ruolo che De Roon ricoprirà nella Roma, è difficile sulla carta immaginarlo titolare fisso. Nonostante il rapporto con Gasperini, nonostante i tanti anni che i due hanno trascorso sotto lo stesso tetto a Bergamo.

L'allenatore giallorosso ha in Bryan Cristante e Manu Koné la propria coppia centrale di centrocampo, quella che ha portato la Roma al terzo posto e in Champions League. De Roon fungerà da prima alternativa ad entrambi. E sì, il suo spazio lo troverà all'interno della nuova stagione: questo è poco ma sicuro.

Il doppio impegno campionato-Champions League costringerà Gasperini a ruotare la rosa e i giocatori. Anche in mezzo al campo. La Roma giocherà il mercoledì e la domenica, il martedì e poi il sabato successivo. Lo spazio sarà tanto per chi saprà meritarselo.

E poi c'è una differenza sostanziale con il nuovo corso atalantino: Sarri non contava sulla presenza di De Roon, Gasperini invece sì. Ed è per questo che sta per accoglierlo con un sorriso a trentadue denti, riallacciando un rapporto solo parzialmente interrotto 12 mesi fa.