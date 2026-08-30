Perché De Roon va alla Roma a 35 anni: il legame con Gasperini, l'esperienza, il ciclo finito all'Atalanta

La fine di un'era. Marten De Roon lascia l'Atalanta dopo più di un decennio, spezzato unicamente da quell'unica stagione in Inghilterra con il Middlesbrough. Per andare dove? Alla Roma.
Lo storico capitano nerazzurro ha chiesto e ottenuto la cessione e arriverà nella Capitale per le visite mediche e la firma sul contratto. Secondo Sky Sport c'è stato un gentlement agreement tra i due club che ha permesso di chiudere l'operazione appena per un milione, sotto forma di bonus. Per l'olandese si era parlato anche di Bologna.
Ma perché il trentacinquenne De Roon passa dall'Atalanta alla Roma proprio nel rettilineo finale della propria carriera? Le motivazioni di un trasferimento che ha un valore quasi storico.
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