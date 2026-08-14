Perché la Roma non riesce a chiudere per Rodrigo Mora e Luis Henrique: cosa manca e le alternative

In standby, però, non c'è soltanto Mora: c'è anche Luis Henrique. Pure qui la Roma è andata a tanto così dal chiudere l'operazione, stavolta con l'Inter, ma pure qui non ci è ancora riuscita.

Perché? Perché l'ingaggio chiesto dal brasiliano viene considerato troppo alto dal club giallorosso. Il giocatore ex Marsiglia, per la cronaca, ha guadagnato due milioni e mezzo di euro netti nella sua prima, e fino a questo momento unica, stagione con la maglia dell'Inter. Tutto ok invece tra i due club sulla base di 30 milioni tra base fissa e bonus.

L'affare Luis Henrique sarebbe stato messo momentaneamente da parte, secondo la Gazzetta dello Sport: la priorità è l'esterno offensivo, che sia Mora o chiunque altro. Ma l'unica certezza, fino a questo momento, è che per entrambi ogni certezza è scomparsa.