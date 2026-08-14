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Rodrigo Mora Luis HenriqueGetty Images
Stefano Silvestri

Perché la Roma non riesce a chiudere per Rodrigo Mora e Luis Henrique: cosa manca e le alternative

Calciomercato
Serie A
Roma

I giallorossi avevano messo le mani sia sul talento portoghese che sull'esterno interista, ma non sono riusciti ad arrivare alla fumata bianca: cosa sta succedendo.

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Tutto fatto, poi tutto bloccato. Sembra essere una sorta di refrain di questi giorni: Suzuki non andrà alla Juventus, Frattesi alla Lazio sì ma col brivido. E pure la Roma è rimasta coinvolta.

Il club giallorosso aveva messo le mani su due elementi da regalare a un Gasperini sempre in ebollizione per la prossima stagione: Rodrigo Mora, giovane talento del Porto, e Luis Henrique, esterno dell'Inter.

Nessuna delle due operazioni, però, si è ancora conclusa. Anzi: entrambe possono essere considerate a rischio fumata nera. Perché?


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  • MORA E LA QUESTIONE DELL'OBBLIGO

    Roma e Porto avevano trovato un'intesa sulla formula di pagamento di Mora: il portoghese sarebbe venuto a giocare in Italia in prestito con diritto di riscatto trasformabile in obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

    Insomma, la classica formula che coinvolge diverse operazioni dei club di Serie A. E che sembrava aver convinto il Porto. Con un unico dettaglio, apparentemente superabile senza troppi problemi: i lusitani avrebbero voluto condizioni migliori e più facili per far scattare l'obbligo di riscatto al termine della stagione.

    Proprio questo ha provocato una frenata nell'operazione tra il Porto e la Roma. E proprio questo sta impedendo che l'accordo tra le due società diventi totale.

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  • IN CORSA ANCHE IL GALATASARAY

    A complicare ulteriormente i piani della Roma è il fatto che Mora, come si può immaginare, piace anche fuori dall'Italia. E piace in particolare in Turchia, campionato che sta crescendo sempre più sia dal punto di vista economico che, di conseguenza, tecnico.

    Secondo Record, il Galatasaray è infatti entrato in scena nella corsa al gioiello uscito dalle giovanili del Porto. E rappresenta dunque una minaccia più che concreta per la Roma. Tanto più ora che ha allentato la pressione sul milanista Rafael Leao, l'obiettivo numero uno del club di Istanbul fino a qualche giorno fa.

    Per il Galatasaray si è parlato di un interesse per Gabriel Martinelli, dell'Arsenal. Ma il brasiliano non è l'unico della lista: c'è anche Mora, appunto. Che ora potrebbe indossare un altro tipo di giallo e rosso, diverso da quello della Roma.

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  • Leao MilanGetty Images

    LE ALTERNATIVE PER LA ROMA

    La Roma non sta rimanendo a guardare. Il campionato inizierà tra poco più di una settimana e la dirigenza giallorossa non vuole farsi trovare impreparata, dopo aver già mancato l'assalto ai vari Greenwood e Summerville.

    Il direttore sportivo Tony D'Amico sta così vagliando alcune alternative nel caso l'operazione Mora non dovesse sbloccarsi. Tra queste piste, secondo Sky Sport, ci sarebbe anche quella che porta proprio a Rafael Leao, giocatore che ha già annunciato di voler lasciare il Milan e che i rossoneri valutano sotto i 50 milioni di euro.

    Concreto anche lo scenario che vede la Roma interessata a Christopher Nkunku, altro elemento che non rimarrà a Milano. Mentre è notizia delle ultime ore la ricomparsa sulla scena di Malick Fofana, esterno offensivo belga del Lione, sul quale c'è anche l'Inter.

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  • E LUIS HENRIQUE?

    In standby, però, non c'è soltanto Mora: c'è anche Luis Henrique. Pure qui la Roma è andata a tanto così dal chiudere l'operazione, stavolta con l'Inter, ma pure qui non ci è ancora riuscita.

    Perché? Perché l'ingaggio chiesto dal brasiliano viene considerato troppo alto dal club giallorosso. Il giocatore ex Marsiglia, per la cronaca, ha guadagnato due milioni e mezzo di euro netti nella sua prima, e fino a questo momento unica, stagione con la maglia dell'Inter. Tutto ok invece tra i due club sulla base di 30 milioni tra base fissa e bonus.

    L'affare Luis Henrique sarebbe stato messo momentaneamente da parte, secondo la Gazzetta dello Sport: la priorità è l'esterno offensivo, che sia Mora o chiunque altro. Ma l'unica certezza, fino a questo momento, è che per entrambi ogni certezza è scomparsa.

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