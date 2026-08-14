Perché la Roma non riesce a chiudere per Rodrigo Mora e Luis Henrique: cosa manca e le alternative

Tutto fatto, poi tutto bloccato. Sembra essere una sorta di refrain di questi giorni: Suzuki non andrà alla Juventus, Frattesi alla Lazio sì ma col brivido. E pure la Roma è rimasta coinvolta.
Il club giallorosso aveva messo le mani su due elementi da regalare a un Gasperini sempre in ebollizione per la prossima stagione: Rodrigo Mora, giovane talento del Porto, e Luis Henrique, esterno dell'Inter.
Nessuna delle due operazioni, però, si è ancora conclusa. Anzi: entrambe possono essere considerate a rischio fumata nera. Perché?
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