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Michael Di Chiaro

Perché l'Inter ha deciso di rinnovare il contratto di Mkhitaryan? Duttilità, leadership e il rapporto con Chivu

Serie A
Inter

Nonostante le voci circa un possibile ritiro dal calcio, l'armeno sembra destinato a rimanere per un'altra stagione in nerazzurro.

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Henrikh Mkhitaryan e l'Inter. Una storia destinata a continuare.

Proprio così perché il rapporto tra il centrocampista armeno e il club nerazzurro è destinato a non interrompersi, a differenza di quanto si era percepito fino a poco tempo fa.

Ma perché l'Inter ha deciso di rinnovare il contratto del 37enne ex Roma e Borussia Dortmund.

  • RINNOVO DI UN ANNO

    Il contratto che lega Mkhitaryan all'Inter si avvia verso la sua naturale conclusione.

    Al momento dell'ultimo rinnovo datato 2023, era stata fissata una scadenza nel giugno del 2026 che, negli ultimi mesi, aveva fatto pensare a un possibile addio al termine di questa stagione.

    Il centrocampista armeno dovrebbe invece rinnovare il suo contratto e restare dunque agli ordini di Cristian Chivu, dopo aver addirittura meditato il ritiro dal calcio. Scenario analizzato nelle ultime settimane ma che invece è stato accantonato: Mkhitaryan, dunque, è destinato a prolungare di un anno la sua permanenza a Milano.

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  • LEADER

    Nonostante la carta d'identità reciti anni 37, Mkhitaryan continua ad avere un specifico decisamente importante all'interno della rosa dell'Inter.

    Il centrocampista armeno, infatti, rappresenta ancora oggi uno dei punti cardine dello spogliatoio interista. Un riferimento per il suo allenatore e per i compagni.

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  • DUTTILITA'

    Mkhitaryan, inoltre, è un profilo di calciatore molto duttile. Capace di adattarsi a qualsiasi tipo di situazione e di interpretazione tattica.

    Mkhitaryan è ampiamente considerato uno dei giocatori più duttili in circolazione. Grazie alla sua straordinaria intelligenza tattica, sa adattarsi a qualsiasi ruolo a centrocampo e sulla trequarti. All'occorrenza ha dimostrato di poter ricoprire con eccellenza la posizione di mediano basso, regista, mezzala di inserimento e, appunto, trequartista.

    Il campionato appena andato agli archivi, infatti, è stato il migliore dal punto di vista realizzativo per il classe 1989, capace di segnare 4 goal in Serie A. Ovvero il suo miglior bottino in un singolo campionato.

  • LA STIMA DI CHIVU

    Tra i motivi che dovrebbero portare alla permanenza di Mkhitaryan c'è ovviamente la grande stima da parte di Cristian Chivu. Il tecnico rumeno, dopo l'ultima giornata di campionato contro il Bologna ha speso parole importanti nei confronti del su gipcatore.

    "Un giocatore come lui è tanta roba, per tutto quello che è dentro lo spogliatoio, ma vale anche per gli altri che sono in scadenza. Non è mai semplice, ma hanno dato tutto per dare il loro contributo. Non abbiamo ancora parlato con lui e la società, ci sarà tempo di farlo nei prossimi giorni".

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