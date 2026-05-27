Perché l'Inter ha deciso di rinnovare il contratto di Mkhitaryan? Duttilità, leadership e il rapporto con Chivu

Mkhitaryan, inoltre, è un profilo di calciatore molto duttile. Capace di adattarsi a qualsiasi tipo di situazione e di interpretazione tattica.
Mkhitaryan è ampiamente considerato uno dei giocatori più duttili in circolazione. Grazie alla sua straordinaria intelligenza tattica, sa adattarsi a qualsiasi ruolo a centrocampo e sulla trequarti. All'occorrenza ha dimostrato di poter ricoprire con eccellenza la posizione di mediano basso, regista, mezzala di inserimento e, appunto, trequartista.
Il campionato appena andato agli archivi, infatti, è stato il migliore dal punto di vista realizzativo per il classe 1989, capace di segnare 4 goal in Serie A. Ovvero il suo miglior bottino in un singolo campionato.