Perché l'Inter ha deciso di rinnovare il contratto di Mkhitaryan? Duttilità, leadership e il rapporto con Chivu

Tra i motivi che dovrebbero portare alla permanenza di Mkhitaryan c'è ovviamente la grande stima da parte di Cristian Chivu. Il tecnico rumeno, dopo l'ultima giornata di campionato contro il Bologna ha speso parole importanti nei confronti del su gipcatore.

"Un giocatore come lui è tanta roba, per tutto quello che è dentro lo spogliatoio, ma vale anche per gli altri che sono in scadenza. Non è mai semplice, ma hanno dato tutto per dare il loro contributo. Non abbiamo ancora parlato con lui e la società, ci sarà tempo di farlo nei prossimi giorni".