Perché Khalaili può giocare al Crystal Palace in Premier League e non in Serie A: non è andato all'Inter per problemi legati all'idoneità

Non è che sembrava a un passo: era proprio fatta. Poi, però, la sorpresa: Anan Khalaili e l'Inter non sono riusciti ad arrivare alla firma.
E questo è noto: insomma, si trattava di un affare che avrebbe consegnato a Cristian Chivu l'erede naturale di Denzel Dumfries, ma dopo aver effettuato le visite mediche l'israeliano ha dovuto rinunciare a vestire la maglia nerazzurra.
Ma perché, allora, pur non avendo ricevuto l'idoneità sportiva per giocare in Serie A Khalaili potrebbe giocare in Premier League al Crystal Palace?