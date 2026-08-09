Perché Khalaili può giocare al Crystal Palace in Premier League e non in Serie A: non è andato all'Inter per problemi legati all'idoneità

In Italia, come ad esempio è avvenuto con Eriksen e Bove, calciatori che non hanno ricevuto l'ok per scendere in campo in Serie A (dopo l'impianto di un defibrillatore sottocutaneo), le norme per l'idoneità sportiva sono più rigide rispetto ad alcuni Paesi esteri, Inghilterra in primis. E, infatti, sia Eriksen che Bove sono andati altrove a giocare (il primo anche in Germania, successivamente).

In Belgio le norme non sono così rigide come in Italia ed è per questo motivo che Khalaili, all'Union SG, non ha avuto problemi a scendere in campo dopo aver ricevuto l'idoneità sportiva.