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Khalaili UNION SGGetty
Antonio Torrisi

Perché Khalaili può giocare al Crystal Palace in Premier League e non in Serie A: non è andato all'Inter per problemi legati all'idoneità

Calciomercato
Crystal Palace
Inter

L'israeliano sembrava dover firmare con i nerazzurri, ma le visite al CONI hanno bloccato tutto: adesso, però, può giocare in Inghilterra.

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Non è che sembrava a un passo: era proprio fatta. Poi, però, la sorpresa: Anan Khalaili e l'Inter non sono riusciti ad arrivare alla firma.

E questo è noto: insomma, si trattava di un affare che avrebbe consegnato a Cristian Chivu l'erede naturale di Denzel Dumfries, ma dopo aver effettuato le visite mediche l'israeliano ha dovuto rinunciare a vestire la maglia nerazzurra.

Ma perché, allora, pur non avendo ricevuto l'idoneità sportiva per giocare in Serie A Khalaili potrebbe giocare in Premier League al Crystal Palace?

  • PERCHÉ KHALAILI ALL'INTER È SALTATO

    Ricapitoliamo. Arrivato a Milano per firmare con l'Inter, Khalaili ha superato le prime visite mediche, come da protocollo, ma è stato bloccato una volta effettuate quelle all'Istituto di Medicina dello Sport del CONI, dove si analizzano potenziali problematiche pneumo-cardiologiche dei giocatori.

    Insomma: il CONI non ha concesso l'idoneità sportiva a Khalaili e l'affare è saltato.

    Ma quindi l'Inter stava prendendo un giocatore con problematiche pneumo-cardiologiche? No: o meglio, non è possibile stabilirlo, come non era possibile stabilirlo prima. E qui arriviamo al capitolo legato alle norme federali per l'idoneità sportiva.

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  • IDONEITÀ SPORTIVA: COSA CAMBIA TRA ITALIA ED ESTERO

    In Italia, come ad esempio è avvenuto con Eriksen e Bove, calciatori che non hanno ricevuto l'ok per scendere in campo in Serie A (dopo l'impianto di un defibrillatore sottocutaneo), le norme per l'idoneità sportiva sono più rigide rispetto ad alcuni Paesi esteri, Inghilterra in primis. E, infatti, sia Eriksen che Bove sono andati altrove a giocare (il primo anche in Germania, successivamente).

    In Belgio le norme non sono così rigide come in Italia ed è per questo motivo che Khalaili, all'Union SG, non ha avuto problemi a scendere in campo dopo aver ricevuto l'idoneità sportiva.

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  • KHALAILI PUÒ ANDARE AL CRYSTAL PALACE

    Non è dato sapere se, nel frattempo, sono stati riscontrati problemi di natura pneumo-cardiologica nel corso delle visite al CONI di Khalaili (non è stato mai precisato), quindi non è corretto fare congetture sul suo stato di salute: sappiamo, però, che in Inghilterra potrebbe non avere problemi a scendere in campo.

    Ed è per questo motivo che nelle ultime ore Union SG e Crystal Palace sono arrivati all'intesa per il trasferimento del giocatore in Premier League per 28 milioni di euro più 2 di bonus. Insomma, è a un passo dall'Inghilterra: e lì, come detto, il discorso sarà diverso.

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