Perché Immobile non è stato convocato per Bologna-Cremonese: è ancora infortunato o scelta precauzionale?

Il Bologna proverà a continuare la sua striscia positiva tra campionato ed Europa League nel posticipo in programma lunedì contro la Cremonese ma dovrà farlo ancora una volta senza Ciro Immobile visto che nella lista dei convocati non è presente l'attaccante italiano.
Vincenzo Italiano recupera alcuni giocatori importanti come Nicolò Cambiaghi e Jonathan Rowe ma non l'ex centravanti della Lazio.
Un'assenza che si prolunga quindi per Immobile, ma come sta davvero l'attaccante e quando potrà tornare almeno tra i convocati?