Andrea Ajello

Perché Immobile non è stato convocato per Bologna-Cremonese: è ancora infortunato o scelta precauzionale?

Ciro Immobile non è stato convocato per la gara tra Bologna e Cremonese: rimandato ancora il rientro, le condizioni dell'attaccante.

Il Bologna proverà a continuare la sua striscia positiva tra campionato ed Europa League nel posticipo in programma lunedì contro la Cremonese ma dovrà farlo ancora una volta senza Ciro Immobile visto che nella lista dei convocati non è presente l'attaccante italiano.

Vincenzo Italiano recupera alcuni giocatori importanti come Nicolò Cambiaghi e Jonathan Rowe ma non l'ex centravanti della Lazio. 

Un'assenza che si prolunga quindi per Immobile, ma come sta davvero l'attaccante e quando potrà tornare almeno tra i convocati?

  • IMMOBILE ANCORA INFORTUNATO?

    Immobile si è infortunato subito ad inizio campionato, un problema al retto femorale della coscia che lo ha tenuto fuori più a lungo di quanto sperava lo stesso giocatore.

    L'attaccante però è sulla via del recupero, o meglio, ha già ricominciato ad allenarsi con il gruppo da più di una settimana, segnale di come dal punto di vista clinico abbia superato ormai l'infortunio.

  • PERCHÈ NON È CONVOCATO

    Ma per quale motivo allora se è già rientrato in gruppo ancora non si vede nella lista dei convocati? Evidentemente Immobile non si sente ancora pronto per rientrare in una partita ufficiale.

    Si è trattato di un infortunio abbastanza lungo e nelle ultime stagioni l'attaccante ha dovuto convivere con molti problemi fisici. Questione quindi di prudenza  perché l'obiettivo è evitare ricadute in questa fase.

  • LE PAROLE DI ITALIANO

    Proprio Italiano pochi giorni fa, dopo la vittoria contro il Salisburgo aveva chiarito le condizioni di Immobile: "Deve solo togliersi dalla testa che se spinge forte può avere qualche ricaduta: negli ultimi giorni l’ho visto più sciolto”.

    Una questione più che fisica mentale quindi come ha spiegato l'allenatore. 

  • QUANDO TORNA?

    Niente Cremonese per Immobile ma il rientro sembra davvero solo una questione di giorni ormai. Già per la partita di Coppa Italia in programma giovedì, contro il Parma, Immobile potrebbe tornare nella lista dei convocati.

    Domenica 7 dicembre poi ci sarà una gara speciale per lui, la trasferta all'Olimpico contro la Lazio e chissà quindi se sarà proprio quella l'occasione giusta per rivederlo in campo. 

