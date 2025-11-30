Perché Immobile non è stato convocato per Bologna-Cremonese: è ancora infortunato o scelta precauzionale?

Ma per quale motivo allora se è già rientrato in gruppo ancora non si vede nella lista dei convocati? Evidentemente Immobile non si sente ancora pronto per rientrare in una partita ufficiale.

Si è trattato di un infortunio abbastanza lungo e nelle ultime stagioni l'attaccante ha dovuto convivere con molti problemi fisici. Questione quindi di prudenza perché l'obiettivo è evitare ricadute in questa fase.