Perché il Napoli è bloccato sul mercato, una rosa extralarge per Allegri in ritiro: chi può partire

Tra le prime richieste di Allegri a Manna c'è l'acquisto di un difensore centrale.

L'obiettivo principale era Mario Gila ma lo spagnolo è ormai ad un passo dal Milan, quindi il Napoli potrebbe tornare su Federico Gatti che viene dato in uscita dalla Juventus.

In ogni caso un difensore arriverà anche perché Juan Jesus ha salutato a parametro zero dunque a disposizione di Allegri ci sono solo Rrahmani, Buongiorno e Beukema. Non è escluso però che Allegri decida di trattenere uno tra Rafa Marin, altro investimento della società bocciato da Conte, e Marianucci.

Sulla fascia sinistra ci saranno ancora Olivera e Spinazzola, mentre sulla destra il titolarissimo è Di Lorenzo con Gutierrez che può giocare da entrambe le parti. In uscita viene dato Mazzocchi.