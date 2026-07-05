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SSC Napoli v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport
Lelio Donato

Perché il Napoli è bloccato sul mercato, una rosa extralarge per Allegri in ritiro: chi può partire

Calciomercato
Napoli

Sono tanti i giocatori che torneranno a Napoli dai prestiti e saranno valutati da Massimiliano Allegri durante il ritiro, alcuni di loro potrebbero anche restare. Solo dopo si procederà con eventuali acquisti.

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Il Napoli ha appena ufficializzato la nomina di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore ma non si è ancora mosso sul mercato.

Un immobilismo che ha soprattutto una spiegazione, ovvero la rosa extralarge con cui rischia di lavorare il tecnico in ritiro.

Molti giocatori infatti rientreranno dai prestiti e si metteranno a disposizione di Allegri che potrebbe anche decidere di trattenere alcuni di loro in vista della prossima stagione.

Al momento insomma la priorità del Napoli, più che eventuali acquisti, sarebbero le cessioni. Ma prima servirà il via libera del nuovo allenatore che vuole valutare la rosa da vicino.

  • MILINKOVIC-SAVIC IN USCITA

    Solo la scorsa estate, ad esempio, il Napoli aveva investito quasi ventuno milioni di euro per acquistare Vanja Milinkovic-Savic.

    Il portiere serbo, reduce da un'ottima stagione col Torino, era stata una richiesta di Conte che lo ha spesso utilizzato durante la stagione.

    Milinkovic-Savic però non è mai diventato un titolarissimo alternandosi tra i pali con Meret, che adesso sembra destinato a riprendersi definitivamente la porta.

    Ecco perché il serbo può finire sul mercato per circa 15 milioni di euro. In quel caso il Napoli acquisterà un nuovo secondo.

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  • RAFA MARIN RECUPERATO?

    Tra le prime richieste di Allegri a Manna c'è l'acquisto di un difensore centrale.

    L'obiettivo principale era Mario Gila ma lo spagnolo è ormai ad un passo dal Milan, quindi il Napoli potrebbe tornare su Federico Gatti che viene dato in uscita dalla Juventus.

    In ogni caso un difensore arriverà anche perché Juan Jesus ha salutato a parametro zero dunque a disposizione di Allegri ci sono solo Rrahmani, Buongiorno e Beukema. Non è escluso però che Allegri decida di trattenere uno tra Rafa Marin, altro investimento della società bocciato da Conte, e Marianucci.

    Sulla fascia sinistra ci saranno ancora Olivera e Spinazzola, mentre sulla destra il titolarissimo è Di Lorenzo con Gutierrez che può giocare da entrambe le parti. In uscita viene dato Mazzocchi.

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  • ANGUISSA IN BILICO

    A centrocampo tiene banco soprattutto il caso Anguissa.

    Lobotka e McTominay sono ritenuti intoccabili, con Gilmour che sarà ancora la prima alternativa allo slovacco. Il nuovo tecnico vuole poi rimettere al centro del villaggio Kevin De Bruyne dopo le incomprensioni tattiche tra Conte e il belga.

    Diverso è il discorso che riguarda Anguissa. Allegri probabilmente lo valuterà durante il ritiro e solo dopo deciderà se tenerlo o chiedere l'acquisto di un altro centrocampista. In questo caso il sogno sarebbe Rabiot, pupillo del tecnico.

    In uscita ci sono invece sicuramente sia Cajuste che Folorunsho, entrambi rientrati dai rispettivi prestiti ma destinati a lasciare di nuovo Napoli.

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  • COSA SUCCEDE CON LANG, LUCCA E LUKAKU?

    Infine eccoci al capitolo attacco, ovvero quello più delicato.

    Noa Lang, altro epurato di Conte, rientra dal prestito e con Allegri potrebbe avere una nuova occasione al Napoli. Lo stesso vale per Lorenzo Lucca che per caratteristiche piace molto al nuovo allenatore.

    Nonostante la rottura del finale di stagione con la società potrebbe restare anche Romelu Lukaku, che peraltro sta giocando un Mondiale da protagonista e che Allegri aveva già cercato ai tempi della Juventus.

    Hojlund sarà ovviamente il punto fermo lì davanti. Così come resteranno Neres, Politano, Giovane e Alisson Santos.

    Nel caso in cui sia Lucca che Lukaku dovessero restare, ovviamente, l'attacco del Napoli sarebbe al completo.

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