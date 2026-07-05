Perché il Napoli è bloccato sul mercato, una rosa extralarge per Allegri in ritiro: chi può partire

Il Napoli ha appena ufficializzato la nomina di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore ma non si è ancora mosso sul mercato.
Un immobilismo che ha soprattutto una spiegazione, ovvero la rosa extralarge con cui rischia di lavorare il tecnico in ritiro.
Molti giocatori infatti rientreranno dai prestiti e si metteranno a disposizione di Allegri che potrebbe anche decidere di trattenere alcuni di loro in vista della prossima stagione.
Al momento insomma la priorità del Napoli, più che eventuali acquisti, sarebbero le cessioni. Ma prima servirà il via libera del nuovo allenatore che vuole valutare la rosa da vicino.