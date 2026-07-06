Una maglia semplicemente bellissima, che parla di storia, di successi, d'orgoglio partenopeo: il Napoli ha presentato il nuovo kit home per la stagione 2026/2027, che celebra il centenario del club azzurro.
Dove acquistare la nuova maglia del Napoli per il centenario online e nei negozi: prezzo e caratteristiche del kit home 2026/27
IL RICHIAMO AGLI ANNI OTTANTA
Come si legge nella nota pubblicata dal Napoli sul proprio sito ufficiale, "la nuova Home è stata realizzata per il sesto anno consecutivo in collaborazione con EA7, che ha lavorato al progetto creativo in sinergia con Valentina De Laurentiis. La divisa nasce guardando alla memoria collettiva dei tifosi napoletani e a una delle maglie più iconiche della storia del Club: quella del primo Scudetto, con il suo azzurro inconfondibile e il richiamo alla lanetta delle divise degli anni Ottanta".
COLORE E LOGO CELEBRATIVO PER IL CENTENARIO
Per la nuova maglia home, il Napoli lancia un colore nuovo, unico, denominato Centenary Blue, "una tonalità speciale che reinterpreta la tradizione attraverso un linguaggio contemporaneo. Il tessuto tecnico richiama visivamente la trama della storica lanetta, fondendo heritage e innovazione".
Anche il logo è rivisitato, per omaggiare i 100 anni del club.
"Elemento centrale della maglia è il crest celebrativo posizionato sul cuore, sintesi visiva dei cento anni di SSC Napoli. Al suo interno convivono quattro simboli: il ritorno del Corsiero del Sole, primo emblema del Club scelto nel 1926 dal presidente Giorgio Ascarelli; il numero 100, che celebra il percorso compiuto dal Napoli dalla sua nascita a oggi; il simbolo dell’infinito, espressione dell’amore senza tempo che lega la città alla sua squadra; e l’attuale logo SSC Napoli, a rappresentare il presente di un Club internazionale, fedele alle proprie radici e proiettato verso il futuro".
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DOVE ACQUISTARE LA NUOVA MAGLIA DEL NAPOLI
Sarà possibile acquistare la nuova maglia del Napoli a partire dalle ore19:26 presso gli store ufficiali SSC Napoli, sullo store online ufficiale e, dal 7 luglio 2026, nei punti vendita autorizzati.
IL PREZZO DELLA NUOVA MAGLIA DEL NAPOLI
Non è stato annunciato ufficialmente ma il prezzo della nuova maglia del Napoli dovrebbe aggirarsi tra i 140 e i 170 euro, range in cui la società ha messo in vendita le divise ufficiali dello scorso anno.
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