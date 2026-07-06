Dove acquistare la nuova maglia del Napoli per il centenario online e nei negozi: prezzo e caratteristiche del kit home 2026/27

Come si legge nella nota pubblicata dal Napoli sul proprio sito ufficiale, "la nuova Home è stata realizzata per il sesto anno consecutivo in collaborazione con EA7, che ha lavorato al progetto creativo in sinergia con Valentina De Laurentiis. La divisa nasce guardando alla memoria collettiva dei tifosi napoletani e a una delle maglie più iconiche della storia del Club: quella del primo Scudetto, con il suo azzurro inconfondibile e il richiamo alla lanetta delle divise degli anni Ottanta".







