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Bellanova AtalantaGetty Images
Nino Caracciolo

Perchè il Milan pensa a Bellanova: più di un’alternativa a Saelemaekers, italiano e utile per le liste UEFA

Serie A
Milan
R. Bellanova

Allegri vuole almeno un nuovo esterno per la prossima stagione e il Milan pensa di riportare alla base Bellanova: un ritorno che sarebbe molto utile non solo per questioni strettamente di campo.

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Le basi, almeno teoriche, del nuovo Milan sono già state gettate in un incontro di qualche giorno fa che ha visto intorno allo stesso tavolo Tare, Ibrahimovic, Furlani e Massimiliano Allegri.

A prescindere da quale sarà il piazzamento finale in questo campionato, il tecnico rossonero ha indicato le zone di campo che andranno maggiormente rinforzate in vista della prossima stagione.

Tra queste c’è anche il reparto degli esterni difensivi, dove si deve registrare la bocciatura di Estupinan. Tra i nomi che sono sull’elenco

  • TATTICAMENTE IDEALE

    Bellanova risponde alla perfezione all’identikit del profilo tracciato da Allegri: il tecnico rossonero per la prossima stagione vuole almeno un nuovo rinforzo nel reparto e il classe 2000 dell’Atalanta potrebbe essere impiegato come esterno di destra in un 3-5-2, ma anche da laterale di una difesa a quattro. Un duttilità tattica che potrebbe essere molto utile.

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  • PIÙ DI UN’ALTERNATIVA A SAELEMAEKERS

    L’eventuale approdo di Bellanova al Milan non sarebbe da interpretare soltanto come un’alternativa necessaria a Saelemaekers, viste le tante partite in più che ci saranno in caso di qualificazione in Europa, ma anche come una nuova arma tattica.

    In alcune partite infatti i due potrebbero giocare insieme: con Bellanova nel ruolo di terzino destro e Saelemaekers avanzato nel tridente offensivo. Un assetto che darebbe maggiore equilibrio.

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  • FATTORE LISTE

    Bellanova piace al Milan per le sue qualità atletiche e tattiche, ma il suo eventuale ritorno in rossonero sarebbe molto importante anche sotto altri aspetti. Cresciuto nel settore giovanile del Milan prima di trasferirsi al Bordeaux per 1 milioni di euro a gennaio del 2019, il laterale classe 2000 sarebbe inserito tra i calciatori  cresciuti nel vivaio, aspetto molto importante per la compilazione delle liste Serie A e UEFA.

  • CONTATTI TRA LE PARTI

    Come riporta ‘Tuttosport’, il Milan ha avuto dei contatti con l’entourage di Bellanova e anche con l'Atalanta: il ragazzo ha perso posizioni nelle gerarchie di Palladino e vorrebbe giocare di più. L’Atalanta però difficilmente lo lascerà partire per meno di 25 milioni di euro.

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  • IPOTESI SCAMBIO CON MUSAH?

    Al momento non si è ancora entrati nella fase “operativa” dell’affare, ma non si può non sottolineare come Milan e Atalanta a fine stagione di siederanno intorno allo stesso tavolo per decidere il futuro di Musah.

    Il centrocampista americano si è trasferito la scorsa estate a Bergamo in prestito con diritto di riscatto, opzione che al momento l’Atalanta non sembra intenzionata a esercitare per una questione di costi troppo alti. 

    Non è dunque da escludere che i due club possano pensare a uno scambio tra Bellanova e Musah, visto che le valutazioni dei due cartellini sono simili.

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