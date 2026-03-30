Perchè il Milan pensa a Bellanova: più di un’alternativa a Saelemaekers, italiano e utile per le liste UEFA

Le basi, almeno teoriche, del nuovo Milan sono già state gettate in un incontro di qualche giorno fa che ha visto intorno allo stesso tavolo Tare, Ibrahimovic, Furlani e Massimiliano Allegri.
A prescindere da quale sarà il piazzamento finale in questo campionato, il tecnico rossonero ha indicato le zone di campo che andranno maggiormente rinforzate in vista della prossima stagione.
Tra queste c’è anche il reparto degli esterni difensivi, dove si deve registrare la bocciatura di Estupinan. Tra i nomi che sono sull’elenco