Perché il Como può sognare in grande anche quest'anno: parlare di Scudetto è troppo?

Il pilastro del Como, oltre a un gioco che Fabregas ha costruito pezzo per pezzo, risiede in una trequarti che poche altre società in Italia possono vantare. E che, rispetto a certi momenti dello scorso anno, ha finalmente trovato stabilità.

Nico Paz è una certezza praticamente da sempre. E anche quest'anno ha iniziato nel migliore dei modi, segnando un gran goal col Genoa e sfiorando pure la doppietta (palo).

Non lo era Martin Baturina, al contrario. Nelle fasi iniziali della scorsa stagione faceva più che altro panchina e quando giocava non sempre convinceva. Poi il suo mondo è cambiato e il suo rendimento pure: nel 2026 è il secondo centrocampista più prolifico della Serie A dietro a McTominay (7 reti contro le 8 dello scozzese).

Il vero "acquisto", che in realtà acquisto non è, è però Assane Diao. L'infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per diversi mesi è ormai un ricordo. Il giovane senegalese si ripresentato a lucido e col Genoa ha dominato in lungo in largo, tanto che la doppietta non è stata che la logica conseguenza di una prestazione da MVP.