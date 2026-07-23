Perché Guardiola CT dell'Italia sta per saltare: i motivi del no e le alternative per la panchina azzurra

Il sogno di vedere Pep Guardiola sulla panchina dell'Italia sta per svanire.
Dopo la missione di Maldini e Leonardo sono stati giorni di attesa e speranza ma la risposta di Pep, a meno di clamorose sorprese, sarà negativa.
D'altronde che convincere Guardiola a sedersi sulla panchina azzurra fosse difficile era cosa nota. I vertici federali però speravano che alla fine l'ex City decidesse di rinunciare all'anno sabbatico per intraprendere un'avventura comunque diversa da quella di allenatore di club.
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Ma cosa c'è dietro il sempre più probabile 'no' di Guardiola? E chi potrebbe essere il nuovo Ct dell'Italia?