Perché Grabara ha la maschera: il nuovo portiere della Juventus la indossa dal 2022

Qualche tempo dopo, Grabara ha rilasciato un'intervista a Tipsbladet parlando dell'infortunio e di un recupero non semplice.

"Mentirei se dicessi che sono stati giorni facili subito dopo l'incidente, ma poteva andare peggio. In realtà sono stato piuttosto fortunato a scamparlo, anche se sono stato operato per sette ore. Penso che i medici abbiano fatto un ottimo lavoro. Non ho perso tempo a piangermi addosso".

"Ricordo tutto di quell'episodio - ha proseguito Grabara - Il mio occhio si è chiuso immediatamente. Probabilmente pensavo che qualcosa fosse rotto e invece si è rivelato un po' più rotto di quanto mi aspettassi. Sono contento di non aver perso la vista".

"Ross? All'inizio c'era un po' di rabbia - ha concluso il nuovo portiere juventino - non avrei fatto quello che ha fatto lui. Non ho bisogno di andare in giro arrabbiato con lui. In un certo senso si è scusato".