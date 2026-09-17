Perché Grabara ha la maschera: il nuovo portiere della Juventus la indossa dal 2022

Kamil Grabara si è presentato benissimo al mondo Juventus: uno dei suoi primissimi palloni toccati si è trasformato in un lancio-assist per Nico Gonzalez, che ha firmato l'1-0 contro il NEC.
Il portiere polacco è stato preso dalla Juve negli ultimi giorni del mercato: se Vicario ha rimpiazzato l'ex titolare Di Gregorio, lui è arrivato dal Wolfsburg per sostituire Perin e prenderne il posto come dodicesimo.
Con una particolarità, però: una maschera protettiva che Grabara indossa ogniqualvolta scende in campo. Anche questa sera contro il NEC. Perché?
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