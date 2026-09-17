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Grabara JuventusGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Grabara ha la maschera: il nuovo portiere della Juventus la indossa dal 2022

Serie A
Juventus
K. Grabara

Il giocatore arrivato dal Wolfsburg negli ultimi giorni del mercato estivo indossa una maschera protettiva sul volto: il motivo.

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Kamil Grabara si è presentato benissimo al mondo Juventus: uno dei suoi primissimi palloni toccati si è trasformato in un lancio-assist per Nico Gonzalez, che ha firmato l'1-0 contro il NEC.

Il portiere polacco è stato preso dalla Juve negli ultimi giorni del mercato: se Vicario ha rimpiazzato l'ex titolare Di Gregorio, lui è arrivato dal Wolfsburg per sostituire Perin e prenderne il posto come dodicesimo.

Con una particolarità, però: una maschera protettiva che Grabara indossa ogniqualvolta scende in campo. Anche questa sera contro il NEC. Perché?


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  • L'INFORTUNIO DEL 2022

    Grabara ha rimediato un infortunio al volto nel luglio 2022, quando militava in Danimarca con il Copenhagen. E da quel momento ha sempre indossato una maschera in carbonio.

    L'incidente in questione è capitato durante una partita del massimo campionato danese contro l'Aalborg, precisamente dopo 8 minuti, nella quale Grabara ha riportato la frattura delle ossa facciali dopo uno scontro con un avversario, Mathias Ross.

    In quell'occasione Grabara è stato costretto a rimanere lontano dai campi di gioco per due mesi e mezzo circa, tornando in campo solamente verso la metà di ottobre di quell'anno.

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  • "POTEVO PERDERE LA VISTA"

    Qualche tempo dopo, Grabara ha rilasciato un'intervista a Tipsbladet parlando dell'infortunio e di un recupero non semplice.

    "Mentirei se dicessi che sono stati giorni facili subito dopo l'incidente, ma poteva andare peggio. In realtà sono stato piuttosto fortunato a scamparlo, anche se sono stato operato per sette ore. Penso che i medici abbiano fatto un ottimo lavoro. Non ho perso tempo a piangermi addosso".

    "Ricordo tutto di quell'episodio - ha proseguito Grabara - Il mio occhio si è chiuso immediatamente. Probabilmente pensavo che qualcosa fosse rotto e invece si è rivelato un po' più rotto di quanto mi aspettassi. Sono contento di non aver perso la vista".

    "Ross? All'inizio c'era un po' di rabbia - ha concluso il nuovo portiere juventino - non avrei fatto quello che ha fatto lui. Non ho bisogno di andare in giro arrabbiato con lui. In un certo senso si è scusato".

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  • L'UOMO MASCHERATO

    Grabara è guarito ed è guarito bene. Ma da quel momento in poi è sempre sceso in campo con la maschera protettiva al volto per evitare guai dopo quel che è accaduto quattro anni fa.

    Il portiere polacco, amico dell'ex juventino Szczesny, è divenuto celebre più per questo che per le sue prestazioni durante l'esperienza in Germania con il Wolfsburg.

    La Juventus, però, lo ha preso per le sue qualità tra i pali. E pure con i piedi, come ha dimostrato il gran lancio che ha portato Nico Gonzalez a segnare contro il NEC.

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