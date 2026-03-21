Perché Gattuso ha convocato Frattesi per i playoff anche se gioca poco all'Inter: i motivi della scelta

Ma perché Gattuso ha deciso di puntare su Frattesi nonostante una stagione sottotono con l’Inter e prestazioni altalenanti in Nazionale?

Il ct ha scelto di dare continuità a buona parte del gruppo che ha iniziato con lui e che - tolta la sconfitta per 4-1 contro la Norvegia - gli ha dato grandi soddisfazioni.

Frattesi, oltre a possedere caratteristiche tecniche uniche, fa parte del blocco squadra da diversi anni: Gattuso vuole anche fare affidamento sull’importanza del fattore spogliatoio.

Se è vero che altri giocatori, come Pellegrini o Zaniolo, avrebbero potuto meritare un’occasione, altrettanto importante è il valore emotivo e comportamentale all’interno della squadra.

Dal punto di vista disciplinare, poi, il classe ’99 ha subito solo due ammonizioni in 33 presenze con gli Azzurri, contro le sei in 19 gare del giocatore dell'Udinese o le cinque del romanista - compreso il rosso diretto nell’ultima partita - in 36 apparizioni.