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frattesi interGetty Images
Michael Baldoin

Perché Gattuso ha convocato Frattesi per i playoff anche se gioca poco all'Inter: i motivi della scelta

Nonostante una stagione ben al di sotto delle aspettative, il centrocampista nerazzurro è stato convocato da Gattuso per i decisivi impegni con la Nazionale per staccare il pass del prossimo Mondiale.

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Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: tra pochi giorni l’Italia si giocherà il suo destino nei playoff per accedere al Mondiale.

Il primo ostacolo si chiama Irlanda del Nord; in caso di passaggio del turno, la finale vedrà gli azzurri affrontare una tra Bosnia e Galles.

L’elenco dei convocati è stato reso noto e tra i nomi spicca quello di Davide Frattesi, una scelta che ha suscitato dibattito dopo una stagione tutt’altro che brillante, ma nella quale Gennaro Gattuso ripone grande fiducia.

  • L'ELENCO DEI CONVOCATI: C'È ANCHE FRATTESI

    Nomi a sorpresa e grandi assenze: dentro Coppola, Frattesi, Cristante, Pisilli, Chiesa e Raspadori; fuori Bernardeschi, Pellegrini, Orsolini, Berardi e Zaniolo.

    Non sono mancate le polemiche sulle scelte di Gattuso, ma il ct ha preso la decisione dopo mesi di attenta analisi insieme al suo staff.

    Portieri: Elia Caprile (Cagliari),Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City),Alex Meret (Napoli);

    Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);

    Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter),Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);

    Attaccanti: Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).

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  • LA STAGIONE DI FRATTESI CON L'INTER

    Da uomo risolutore nella scorsa stagione - decisivo ai quarti contro il Bayern Monaco e in semifinale contro il Barcellona - a riserva di lusso, sempre più marginale nel progetto di Chivu.

    Se ci si aspettava che il cambio di allenatore potesse rilanciare la carriera di Frattesi, finora le cose sono andate diversamente.

    Dopo una stagione da sette goal e due assist in 47 presenze, l’ex Sassuolo ha collezionato 28 apparizioni tra tutte le competizioni in questo campionato, senza mai segnare e fornendo solo tre assist vincenti: uno in Champions League e due in Coppa Italia.

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  • FRATTESI IN NAZIONALE: NUMERI DA ATTACCANTE AGGIUNTO

    I numeri con la Nazionale, però, raccontano un giocatore diverso: un centrocampista con il fiuto del goal, capace di agire come incursore aggiunto, attaccando gli spazi e riempiendo l’area.

    Gattuso sa di poter contare su di lui anche come sottopunta: considerando solamente l'elenco dei convocati, il classe 1999 è attualmente il quinto marcatore più prolifico della Nazionale con otto reti, dietro solo a Raspadori, Retegui e Kean (tutti a quota 11) e Barella (10).

    La crisi, però, si è fatta sentire anche in maglia azzurra: la sua ultima rete risale a novembre 2024 contro Israele, seguita da nove partite senza incidere, comprese le quattro sotto la guida di Gattuso.

  • I MOTIVI DELLA SCELTA DI GATTUSO

    Ma perché Gattuso ha deciso di puntare su Frattesi nonostante una stagione sottotono con l’Inter e prestazioni altalenanti in Nazionale?

    Il ct ha scelto di dare continuità a buona parte del gruppo che ha iniziato con lui e che - tolta la sconfitta per 4-1 contro la Norvegia - gli ha dato grandi soddisfazioni.

    Frattesi, oltre a possedere caratteristiche tecniche uniche, fa parte del blocco squadra da diversi anni: Gattuso vuole anche fare affidamento sull’importanza del fattore spogliatoio.

    Se è vero che altri giocatori, come Pellegrini o Zaniolo, avrebbero potuto meritare un’occasione, altrettanto importante è il valore emotivo e comportamentale all’interno della squadra.

    Dal punto di vista disciplinare, poi, il classe ’99 ha subito solo due ammonizioni in 33 presenze con gli Azzurri, contro le sei in 19 gare del giocatore dell'Udinese o le cinque del romanista - compreso il rosso diretto nell’ultima partita - in 36 apparizioni.

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