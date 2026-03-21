Perché Gattuso ha convocato Frattesi per i playoff anche se gioca poco all'Inter: i motivi della scelta

Nomi a sorpresa e grandi assenze: dentro Coppola, Frattesi, Cristante, Pisilli, Chiesa e Raspadori; fuori Bernardeschi, Pellegrini, Orsolini, Berardi e Zaniolo.
Non sono mancate le polemiche sulle scelte di Gattuso, ma il ct ha preso la decisione dopo mesi di attenta analisi insieme al suo staff.
Portieri: Elia Caprile (Cagliari),Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City),Alex Meret (Napoli);
Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);
Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter),Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);
Attaccanti: Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).