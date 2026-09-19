Perché Gabbia non gioca più: da titolare fisso con Allegri a riserva con Amorim

Gli occhi solitamente si posano sugli attaccanti, o sui fantasisti. E dunque l'assenza di Christian Pulisic in questo avvio di stagione ha rubato l'occhio. Come è normale che sia.
Però al Milan c'è un altro che una volta giocava sempre e ora non può più farlo: Matteo Gabbia. Intoccabile con Massimiliano Allegri, il centrale rossonero è scivolato nelle retrovie con il nuovo allenatore Ruben Amorim, che fin qui lo ha fatto giocare con il contagocce.
La musica, a meno di ribaltoni, non cambierà nemmeno contro il Lecce: Gabbia ancora una volta non giocherà. Il che sta cominciando a essere sempre meno sorprendente.
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