Perché Gabbia non gioca più: da titolare fisso con Allegri a riserva con Amorim

Ma non si tratta soltanto di questo. A fare la differenza sono state fin qui le scelte tecniche di Amorim, che ha deciso di non includere Gabbia nel proprio terzetto difensivo ideale.

Koni De Winter, jolly che può ricoprire sia il ruolo di terzo che di guida centrale del reparto a tre, ne ha preso subito il posto nella gara del debutto in casa del Torino. E da quel momento non lo ha più mollato, partendo dall'inizio in tutte le partite e rimanendo sempre in campo dal primo all'ultimo minuto.

L'ex genoano ha fatto bene in certe partite, meno in altre. Così come i compagni della difesa. Ad esempio è andato in difficoltà nel primo tempo contro la Lazio, nel quale ad esempio non è riuscito a impedire a Noslin di segnare il 2-0. E col Benfica anche lui, come Gila, si è "dimenticato" di marcare Kaminski in occasione del raddoppio portoghese.

Contro il Lecce toccherà di nuovo a De Winter, che verrà sostenuto ai propri lati da Gila e da Pavlovic. Mentre per Gabbia si prospetta l'ennesima panchina.