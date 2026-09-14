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Lelio Donato

Perché è stato espulso Kolarov durante Inter-Udinese: i motivi della rabbia e cosa è successo a San Siro

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Inter vs Udinese
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Il vice di Cristian Chivu è stato espulso durante il primo tempo di Inter-Udinese per proteste, che sono continuate col quarto uomo anche dopo il rosso.

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Inizio di partita complicato per l'Inter, che contro l'Udinese è andata sotto di due goal nel primo quarto d'ora.

Una situazione che ha reso molto nervoso l'ambiente nerazzurro, compresa la panchina da cui sono arrivate veementi proteste nei confronti dell'arbitro.

Proprio per questo motivo il direttore di gara ha estratto un cartellino rosso nei confronti di Aleksandar Kolarov.

Ma cosa è successo a San Siro? Perché il vice di Chivu è stato espulso?

  • KOLAROV ESPULSO: IL MOTIVO

    Secondo quanto riportato dal bordocampista di 'Sky', Kolarov avrebbe protestato per alcune decisioni arbitrali.

    In particolare a fare scattare l'espulsione sarebbe stata la frase "ti devi vergognare" rivolta dal vice di Chivu al direttore di gara e riportata dal quarto ufficiale.

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