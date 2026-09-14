Perché è stato espulso Kolarov durante Inter-Udinese: i motivi della rabbia e cosa è successo a San Siro

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Inizio di partita complicato per l'Inter, che contro l'Udinese è andata sotto di due goal nel primo quarto d'ora.
Una situazione che ha reso molto nervoso l'ambiente nerazzurro, compresa la panchina da cui sono arrivate veementi proteste nei confronti dell'arbitro.
Proprio per questo motivo il direttore di gara ha estratto un cartellino rosso nei confronti di Aleksandar Kolarov.
Ma cosa è successo a San Siro? Perché il vice di Chivu è stato espulso?