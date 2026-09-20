Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Diego Moreira Cisse Tiago GabrielGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Diego Moreira, Cisse e Tiago Gabriel non giocano Milan-Lecce: chi siede in panchina e chi no

Serie A
Milan vs Lecce
Milan
Lecce

I tre giocatori non figurano negli undici titolari di Milan e Lecce per la gara delle 20.45, posticipo finale della quinta giornata di Serie A: il motivo della loro assenza.

Pubblicità

Tornare a vincere per dimenticare il Benfica: questo è l'obiettivo del Milan, che ospita il Lecce a San Siro nel posticipo finale della quinta giornata di Serie A.

La squadra di Ruben Amorim e quella di Eusebio Di Francesco, almeno inizialmente, lo faranno con due formazioni che non comprenderanno diversi elementi potenzialmente titolari. Tre in particolare: Diego Moreira e Alphadjo Cisse da una parte, Tiago Gabriel dall'altra.

Perché i tre non giocano Milan-Lecce? Il motivo dell'assenza dagli undici titolari scelti da Amorim e Di Francesco per la gara di San Siro contro i salentini.


50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €


  • LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-LECCE

    Queste sono le formazioni ufficiali di Milan-Lecce:

    MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Saelemaekers; Ramos. All Amorim

    LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Siebert, Gallo; Coulibaly, Ilic, Maleh; Pierotti, Stulic, Monteiro. All. Di Francesco

    • Pubblicità

  • PERCHÉ DIEGO MOREIRA NON GIOCA MILAN-LECCE

    Si tratta di scelta tecnica per quanto riguarda l'assenza di Diego Moreira. Amorim ha deciso di confermare Estupinan a sinistra nonostante la pessima prestazione dell'ecuadoriano contro la Lazio otto giorni fa, puntando presumibilmente su un maggiore equilibrio sulle fasce: Estupinan è un giocatore con caratteristiche più difensive rispetto a Moreira e dunque la sua presenza non va a sbilanciare troppo il Milan, che sull'altra corsia può già contare su un esterno offensivo adattato come Chukwueze.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PERCHÉ CISSE NON GIOCA MILAN-LECCE

    Anche Cisse è in panchina in Milan-Lecce per una scelta tecnica da parte di Amorim. Uno scenario che, del resto, era già stato paventato nei giorni e nelle ore precedenti la gara. Il talentino ex Catanzaro è apparso infatti un po' in calo nelle ultime partite dopo aver segnato a Torino e Juventus, mentre Saelemaekers, che farà coppia con Pulisic dietro a Gonçalo Ramos, è tutto sommato entrato bene dalla panchina contro il Benfica. Amorim ha dunque deciso di puntare su di lui proprio al posto di Cisse.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • PERCHÉ TIAGO GABRIEL NON GIOCA MILAN-LECCE

    Alla base dell'assenza di Tiago Gabriel c'è invece un forte torcicollo che gli impedirà di scendere in campo. Il difensore portoghese, che proprio qualche giorno fa aveva rinnovato il proprio contratto con il Lecce, era stato inizialmente convocato, ma alla fine non compare nella distinta ufficiale dei salentini e non andrà dunque neppure in panchina.

  • Pubblicità
    Pubblicità