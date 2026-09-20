Perché Diego Moreira, Cisse e Tiago Gabriel non giocano Milan-Lecce: chi siede in panchina e chi no

Tornare a vincere per dimenticare il Benfica: questo è l'obiettivo del Milan, che ospita il Lecce a San Siro nel posticipo finale della quinta giornata di Serie A.
La squadra di Ruben Amorim e quella di Eusebio Di Francesco, almeno inizialmente, lo faranno con due formazioni che non comprenderanno diversi elementi potenzialmente titolari. Tre in particolare: Diego Moreira e Alphadjo Cisse da una parte, Tiago Gabriel dall'altra.
Perché i tre non giocano Milan-Lecce? Il motivo dell'assenza dagli undici titolari scelti da Amorim e Di Francesco per la gara di San Siro contro i salentini.
50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.