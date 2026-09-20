Perché Diego Moreira, Cisse e Tiago Gabriel non giocano Milan-Lecce: chi siede in panchina e chi no

Anche Cisse è in panchina in Milan-Lecce per una scelta tecnica da parte di Amorim. Uno scenario che, del resto, era già stato paventato nei giorni e nelle ore precedenti la gara. Il talentino ex Catanzaro è apparso infatti un po' in calo nelle ultime partite dopo aver segnato a Torino e Juventus, mentre Saelemaekers, che farà coppia con Pulisic dietro a Gonçalo Ramos, è tutto sommato entrato bene dalla panchina contro il Benfica. Amorim ha dunque deciso di puntare su di lui proprio al posto di Cisse.