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Perché Deschamps non è in panchina per Norvegia-Francia: chi è il vice Guy Stéphan

Coppa del Mondo
Francia
Norvegia vs Francia
D. Deschamps
G. Stephan
Norvegia

Deschamps è tornato in patria per un grave lutto familiare e non va in panchina per Norvegia-Francia: al suo posto il vice Stéphan.

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Un big match carico di aspettative e che promette spettacolo, ma senza uno dei suoi protagonisti: Didier Deschamps.

Norvegia e Francia si affrontano nella terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026, una partita affascinante e che mette in palio il primo posto del gruppo I con le due squadre che arrivano alla sfida appaiate a quota 6 punti, con i Bleus avanti per miglior differenza reti (+5 contro il +4 degli scandinavi).

Erling Haaland contro Kylian Mbappé, è questa inevitabilmente la sfida in copertina in avvicinamento alla gara con i due bomber a confronto. Ma il confronto è anche tra le idee tattiche dei due commissari tecnici, Stale Solbakken da una parte e Didier Deschamps dall'altra. Quest'ultimo, però, non sarà fisicamente presente a Boston.

  • PERCHE' DESCHAMPS NON VA IN PANCHINA PER NORVEGIA-FRANCIA

    Sono giorni difficili per Deschamps, volato martedì in Francia per dare l'ultimo saluto alla madre scomparsa, Ginette, e assistere ai suoi funerali. Lo aveva annunciato proprio la Federazione calcistica francese, manifestando la propria vicinanza al ct e sottolineando l'impossibilità di vederlo in panchina a Boston:


    "Didier Deschamps non potrà dirigere gli allenamenti prima della partita Norvegia-Francia. Non potrà nemmeno essere in panchina venerdì per l’ultima partita del Gruppo I. Il commissario tecnico della nazionale è rimasto profondamente addolorato nell’apprendere questa mattina della scomparsa della madre. Rientrerà in Francia per partecipare ai funerali. In questo momento incredibilmente doloroso, auguriamo al commissario tecnico grande forza e gli assicuriamo il sostegno di tutti".


    Kylian Mbappé aveva scritto in una storia su Instagram: "I nostri pensieri sono rivolti al nostro allenatore e a tutta la sua famiglia. Non siete soli".

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  • IL VICE DI DESCHAMPS IN PANCHINA

    A sostituire Deschamps in Norvegia-Francia sarà il suo vice, Guy Stéphan.


    Non è la prima volta, perché Stéphan aveva già preso il posto di Didì nel maggio del 2022. Allora Deschamps fu colpito da un altro grave lutto, la scomparsa del padre pierre, e Stéphan si accomodò in panchina in occasione della sfida di Nations League contro la Danimarca, il 3 giugno 2022.

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  • CHI E' GUY STEPHAN

    Guy Stéphan compirà 70 anni il prossimo 17 ottobre ed è stato un calciatore professionista tra gli anni Settanta e Ottanta, con le maglie di Brest, Guingamp e Rennes.


    Dopo il ritiro, ha intrapreso la carriera da allenatore. Dopo aver guidato diversi club francesi, tra cui Bordeaux e Lione, ha fatto parte dello staff tecnico della Francia Campione d'Europa nel 2000 con Lemerre in panchina, edizione dolorosa per l'Italia sconfitta proprio dai Bleus.


    E' stato commissario tecnico del Senegal dal 2002 al 2005 ma senza avere fortuna nella Coppa d'Africa del 2006/07. Ha lavorato poi come assistente al Besiktas e nel 2009 è iniziato il binomio con Deschamps: la prima esperienza al Marsiglia, poi con la Francia quando Didì ha preso il posto di Laurent Blanc al termine degli Europei del 2012.


    Con i transalpini si è laureato Campione del Mondo nel 2018 e ha raggiunto la finale dei Mondiali 2022 in Qatar perdendo ai rigori contro la Francia.