Perché Deschamps non è in panchina per Norvegia-Francia: chi è il vice Guy Stéphan

Guy Stéphan compirà 70 anni il prossimo 17 ottobre ed è stato un calciatore professionista tra gli anni Settanta e Ottanta, con le maglie di Brest, Guingamp e Rennes.





Dopo il ritiro, ha intrapreso la carriera da allenatore. Dopo aver guidato diversi club francesi, tra cui Bordeaux e Lione, ha fatto parte dello staff tecnico della Francia Campione d'Europa nel 2000 con Lemerre in panchina, edizione dolorosa per l'Italia sconfitta proprio dai Bleus.





E' stato commissario tecnico del Senegal dal 2002 al 2005 ma senza avere fortuna nella Coppa d'Africa del 2006/07. Ha lavorato poi come assistente al Besiktas e nel 2009 è iniziato il binomio con Deschamps: la prima esperienza al Marsiglia, poi con la Francia quando Didì ha preso il posto di Laurent Blanc al termine degli Europei del 2012.





Con i transalpini si è laureato Campione del Mondo nel 2018 e ha raggiunto la finale dei Mondiali 2022 in Qatar perdendo ai rigori contro la Francia.