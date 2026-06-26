Perché Deschamps non è in panchina per Norvegia-Francia: chi è il vice Guy Stéphan

Un big match carico di aspettative e che promette spettacolo, ma senza uno dei suoi protagonisti: Didier Deschamps.
Norvegia e Francia si affrontano nella terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026, una partita affascinante e che mette in palio il primo posto del gruppo I con le due squadre che arrivano alla sfida appaiate a quota 6 punti, con i Bleus avanti per miglior differenza reti (+5 contro il +4 degli scandinavi).
Erling Haaland contro Kylian Mbappé, è questa inevitabilmente la sfida in copertina in avvicinamento alla gara con i due bomber a confronto. Ma il confronto è anche tra le idee tattiche dei due commissari tecnici, Stale Solbakken da una parte e Didier Deschamps dall'altra. Quest'ultimo, però, non sarà fisicamente presente a Boston.