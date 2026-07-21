Perché il Como vuole Moise Kean: le cifre, le esigenze di Fabregas e la situazione del centravanti alla Fiorentina

Per quanto riguarda il rapporto tra Kean e la Fiorentina, apparentemente è solido: il contratto dell'ex juventino è stato rinnovato nel 2025 ed è ancora piuttosto lungo, andando in scadenza il 30 giugno del 2029.

Al momento non si registrano mal di pancia da parte di Kean, che nonostante una stagione complicata sia dal punto di vista individuale che collettivo si è regolarmente ripresentato al Viola Park per iniziare il precampionato. E alla prima partita, come già ricordato, è andato subito a segno per due volte nella sgambata contro la Primavera.

"I tifosi mi hanno fatto sentire a casa - diceva nell'agosto del 2025 in un'intervista a GQ - al Viola Park mi hanno messo a disposizione delle attrezzature eccellenti. Insomma, quando sono arrivato a Firenze ho sentito fin da subito il calore di tutti: così mi è tornata addosso la gioia, e in queste condizioni è più semplice fare bene in campo. Dopo un periodo complicato a livello personale, era proprio quello che ci voleva. Quello di cui avevo bisogno".

Questa non è l'unica occasione in cui Kean ha dimostrato gratitudine alla Fiorentina, dove ha ritrovato il sorriso dopo gli anni bui alla Juventus. Il Como, però, pare intenzionato a provarci lo stesso: sarà Moise il secondo grande colpo lariano dopo la permanenza di Nico Paz?