Perché il Como vuole Moise Kean: le cifre, le esigenze di Fabregas e la situazione del centravanti alla Fiorentina

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Moise Kean piace al Como. Come è normale che sia, considerando che si parla dell'attaccante titolare della Nazionale italiana, nonché di uno dei giocatori potenzialmente più prolifici dell'intero campionato.
La notizia è stata lanciata da Sky lunedì: i lariani hanno contattato l'agente di Kean per capire la fattibilità di una possibile operazione, il tutto mentre l'ex juventino faceva il proprio esordio stagionale con una doppietta nell'8-1 rifilato in amichevole alla Primavera gigliata.
Per adesso c'è pochino: nessuna offerta, nessun dialogo concreto tra club. Un semplice interessamento. Che però fa capire tante cose su quel che potrebbe accadere già nei prossimi giorni. Perché Kean farebbe proprio al caso del Como, sotto diversi punti di vista.
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