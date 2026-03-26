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Bosnia ItaliaGetty Images
Francesco Schirru

Perché Bosnia-Italia, finale playoff, si gioca fuori casa? Playoff Mondiali in trasferta per la Nazionale

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Bosnia ed Erzegovina
Galles
Italia vs Irlanda del Nord
Italia
Irlanda del Nord
Galles vs Bosnia ed Erzegovina

Superata l'Irlanda del Nord in semifinale, ora l'Italia di Gattuso è in finale: se vince giocherà il Mondiale, se perde sarà fuori dal torneo per la terza volta consecutiva.

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Il primo passo è stato compiuto, l'Italia è in finale playoff. Battuta l'Irlanda del Nord a Bergamo, la squadra di Gattuso affronterà ora la Bosnia Erzegovina , che a sua volta ha battuto il Galles ai rigori nell'altra finale: una delle due giocherà il Mondiale, l'altra sarà costretta a leccarsi le ferita al pari di Galles e Irlanda del Nord.

La finalissima playoff che vale un posto nell'imminente Coppa del Mondo 2026 vedrà l'Italia affrontare la Bosnia nei Balcani e non nella Penisola: un problema non da poco, considerando il pubblico a favore dei padroni di casa e un'atmosfera decisamente difficile per accedere al torneo centro-nord americano.

Dopo la semifinale vinta in casa, ora l'Italia è costretta a giocare in trasferta la partita più importante dell'ultimo quadriennio. Il motivo? Niente legato ai risultati durante le qualificazioni.

  • LA BOSNIA ERZEGOVINA E NON L'ITALIA

    Il motivo dietro la trasferta della gara decisiva è semplicemente il sorteggio: quando sono state definite le partite dei playoff, l'UEFA ha sorteggiato anche le rappresentative padroni di casa per i vari playoff di questo marzo.

    Per il percorso 'A' di cui fa parte l'Italia il sorteggio ha portato a Galles-Bosnia come match dal quale sarebbe uscita la squadra padrona di casa, con Irlanda del Nord e azzurri consapevoli da tempo che in caso di passaggio in finale questa si sarebbe disputata in trasferta.

    Italia e Bosnia Erzegovina hanno concluso il proprio girone di qualificazione al secondo posto e per questo motivo non è stato possibile 'premiare' direttamente una in particolare concedendogli la gara tra le mura amiche.

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  • LO STADIO DI BOSNIA-ITALIA

    Il Bilino Polje Stadium di Zenica, in Bosnia, ospita la finalissima dei playoff tra i padroni di casa e l'Italia: chi vince vola ai Mondiali, chi perde non parteciperà al torneo.

    L'impianto che ospiterà Bosnia-Italia può contenere 15.000 spettatori. Nella lista di possibili stadi casalinghi per la finale c'era anche il Grbavica, di Sarajevo.

    La finale che vale i Mondiali 2026 si gioca alle 20:45 di martedì 31 marzo, a pochi giorni dalla ripresa dei vari campionati europei, in pausa per la sosta delle Nazionali.

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  • PAREGGIO IN FINALE

    Essendo una finale in gara secca, Bosnia-Italia non può finire in pareggio: se al 90' il risultato sarà di 0-0, 1-1, 2-2 e così via, allora sarà necessario giocare due tempi extra.

    Sono dunque previsti i supplementari per la finalissima che porterà una tra Bosnia e Italia al Mondiale, così come i rigori, che nel corso della storia hanno spesso fatto rima con enormi delusioni, ma anche con grandi soddisfazioni.

  • LE ALTRE FINALI EUROPEE

    Oltre al percorso dell'Italia sono in scena altri tre, che porteranno altrettante Nazionali al Mondiale. Le altre finali previste sono:

    SPAREGGIO B

    Svezia-Polonia

    SPAREGGIO C

    Kosovo-Turchia

    SPAREGGIO D

    Repubblica Ceca-Danimarca

    Oltre alla Bosnia anche la Repubblica Ceca ha raggiunto la finale ai rigori, battendo l'Irlanda.

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