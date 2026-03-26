Perché Bosnia-Italia, finale playoff, si gioca fuori casa? Playoff Mondiali in trasferta per la Nazionale

Il motivo dietro la trasferta della gara decisiva è semplicemente il sorteggio: quando sono state definite le partite dei playoff, l'UEFA ha sorteggiato anche le rappresentative padroni di casa per i vari playoff di questo marzo.

Per il percorso 'A' di cui fa parte l'Italia il sorteggio ha portato a Galles-Bosnia come match dal quale sarebbe uscita la squadra padrona di casa, con Irlanda del Nord e azzurri consapevoli da tempo che in caso di passaggio in finale questa si sarebbe disputata in trasferta.

Italia e Bosnia Erzegovina hanno concluso il proprio girone di qualificazione al secondo posto e per questo motivo non è stato possibile 'premiare' direttamente una in particolare concedendogli la gara tra le mura amiche.