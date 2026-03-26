Perché Bosnia-Italia, finale playoff, si gioca fuori casa? Playoff Mondiali in trasferta per la Nazionale

Il primo passo è stato compiuto, l'Italia è in finale playoff. Battuta l'Irlanda del Nord a Bergamo, la squadra di Gattuso affronterà ora la Bosnia Erzegovina , che a sua volta ha battuto il Galles ai rigori nell'altra finale: una delle due giocherà il Mondiale, l'altra sarà costretta a leccarsi le ferita al pari di Galles e Irlanda del Nord.
La finalissima playoff che vale un posto nell'imminente Coppa del Mondo 2026 vedrà l'Italia affrontare la Bosnia nei Balcani e non nella Penisola: un problema non da poco, considerando il pubblico a favore dei padroni di casa e un'atmosfera decisamente difficile per accedere al torneo centro-nord americano.
Dopo la semifinale vinta in casa, ora l'Italia è costretta a giocare in trasferta la partita più importante dell'ultimo quadriennio. Il motivo? Niente legato ai risultati durante le qualificazioni.