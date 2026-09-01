Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Goal.com
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Pedro Goncalves SportingGetty Images
Stefano Silvestri

Pedro Gonçalves alla Fiorentina: chi è "Pote", ruolo, caratteristiche tecniche, carriera e come giocherà con Grosso

Calciomercato
Serie A
Fiorentina

Colpo a sorpresa dei viola, che hanno messo le mani sull'esterno offensivo portoghese dello Sporting: operazione chiusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Pubblicità

Un altro colpo, anche all'ultimo giorno del mercato. La Fiorentina non si ferma e mette le mani pure su Pedro Gonçalves, talento dello Sporting.

L'operazione è stata chiusa proprio a poche ore dalla chiusura della finestra estiva: tutto fatto tra i due club, con il portoghese pronto ad arrivare a Firenze e in Italia per giocare con la squadra di Grosso.

L'arrivo di Pedro Gonçalves, che in Portogallo è conosciuto con il nomignolo "Pote", si è concretizzato nelle stesse ore della cessione di Gudmundsson alla Lazio. Ed in effetti i due affari sono collegati tra loro.


50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €


  • PEDRO GONÇALVES ALLA FIORENTINA: FORMULA E CIFRE

    La formula e le cifre dell'operazione sono state svelate da Fabrizio Romano: la Fiorentina ha trovato un accordo con lo Sporting sulla base di un prestito con diritto di riscatto trasformabile in obbligo a determinate condizioni.

    Nello specifico, i viola hanno accettato di pagare due milioni e mezzo di euro per il prestito oneroso. Dopodiché, se tra un anno si verificherà l'acquisto a titolo definitivo di Pedro Gonçalves, nelle casse dello Sporting pioveranno altri 22 milioni e mezzo.

    • Pubblicità

  • CHI È PEDRO GONÇALVES: RUOLO E CARATTERISTICHE

    Pedro Gonçalves non è più giovanissimo: ha 28 anni. Però i piedi sono buoni, da trequartista: ruolo che il portoghese sa ricoprire in campo.

    Nello Sporting, però, Gonçalves ha agito principalmente come esterno sinistro in un 4-2-3-1 nell'ultima stagione. Ma quando l'allenatore era Ruben Amorim giocava in coppia con un altro trequartista alle spalle di un centravanti.

    Si tratta insomma di un calciatore duttile, molto tecnico e votato agli assist: più volte è andato in doppia cifra in carriera in questo senso, anche se nel 2025/26 si è "fermato" a 8.

    Anche dal punto di vista realizzativo ci siamo, eccome: allo Sporting "Pote" ha collezionato ben 97 goal in 239 presenze (con 66 assist). Tra cui uno sensazionale, da centrocampo contro l'Arsenal, messo a segno nel marzo del 2023 in Europa League.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • SEI STAGIONI ALLO SPORTING

    Per quanto riguarda la carriera, Pedro Gonçalves non l'ha trascorsa interamente allo Sporting, ma quasi: a Lisbona è arrivato nel 2020 e se ne sta andando solamente sei anni più tardi.

    "Pote" ha vissuto gli anni più importanti a livello giovanile nel Braga, prima di un paio di esperienze nel Braga e nel Wolverhampton. Coi Wolves non ha però presenze ufficiali a livello di prima squadra. Dopo una stagione nel Famalicao, appunto, ecco la chiamata dello Sporting nel 2020.

    L'annata migliore? Decisamente la prima, il 2020/21: Pedro Gonçalves si è presentato in maniera clamorosa allo Sporting, mettendo a ferro e fuoco le difese avversarie e concludendo il campionato addirittura con 23 goal. Inevitabile il titolo di capocannoniere, così come il titolo conquistato dalla squadra allora allenata da Amorim.

    "Pote" ha abbassato il livello l'anno successivo, ma ha comunque chiuso in doppia cifra a livello di assist. E poi 15, 11, 5 (in sole 14 presenze, colpa di un grave infortunio muscolare che lo ha tenuto ai box da novembre 2024 a dicembre 2025) e 13 goal, quelli della scorsa stagione.

    E la Nazionale? Poca roba: sono appena quattro le presenze collezionate con il Portogallo, l'ultima nel settembre del 2025 contro l'Armenia. Pedro Gonçalves è stato convocato da Martinez per le ultime due amichevoli di preparazione ai Mondiali, non per la competizione in Nord America.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • SARÀ TITOLARE NELLA FIORENTINA

    Alla fine, l'erede di Gudmundsson sarà proprio lui: Pedro Gonçalves si prepara a prendersi una maglia da titolare nel tridente di Grosso, che sulla carta lo schiererà proprio sulla sinistra.

    Il portoghese farà dunque compagnia a uno tra Pellegrino e Beto, quest'ultimo prelevato dall'Everton, con Mastantuono subito intoccabile dalla parte opposta nonostante i risultati disastrosi della squadra di Grosso.

    "Pote" porterà fantasia e qualità al tridente dell'ex allenatore del Sassuolo. E nelle gerarchie iniziali partirà avanti rispetto a Alieu Njie, altro colpo di mercato di Paratici, prelevato dal Torino negli ultimi giorni del mercato.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Torino crest
Torino
TOR