Pedro Gonçalves alla Fiorentina: chi è "Pote", ruolo, caratteristiche tecniche, carriera e come giocherà con Grosso

Per quanto riguarda la carriera, Pedro Gonçalves non l'ha trascorsa interamente allo Sporting, ma quasi: a Lisbona è arrivato nel 2020 e se ne sta andando solamente sei anni più tardi.

"Pote" ha vissuto gli anni più importanti a livello giovanile nel Braga, prima di un paio di esperienze nel Braga e nel Wolverhampton. Coi Wolves non ha però presenze ufficiali a livello di prima squadra. Dopo una stagione nel Famalicao, appunto, ecco la chiamata dello Sporting nel 2020.

L'annata migliore? Decisamente la prima, il 2020/21: Pedro Gonçalves si è presentato in maniera clamorosa allo Sporting, mettendo a ferro e fuoco le difese avversarie e concludendo il campionato addirittura con 23 goal. Inevitabile il titolo di capocannoniere, così come il titolo conquistato dalla squadra allora allenata da Amorim.

"Pote" ha abbassato il livello l'anno successivo, ma ha comunque chiuso in doppia cifra a livello di assist. E poi 15, 11, 5 (in sole 14 presenze, colpa di un grave infortunio muscolare che lo ha tenuto ai box da novembre 2024 a dicembre 2025) e 13 goal, quelli della scorsa stagione.

E la Nazionale? Poca roba: sono appena quattro le presenze collezionate con il Portogallo, l'ultima nel settembre del 2025 contro l'Armenia. Pedro Gonçalves è stato convocato da Martinez per le ultime due amichevoli di preparazione ai Mondiali, non per la competizione in Nord America.