Pedro Gonçalves alla Fiorentina: chi è "Pote", ruolo, caratteristiche tecniche, carriera e come giocherà con Grosso

Un altro colpo, anche all'ultimo giorno del mercato. La Fiorentina non si ferma e mette le mani pure su Pedro Gonçalves, talento dello Sporting.
L'operazione è stata chiusa proprio a poche ore dalla chiusura della finestra estiva: tutto fatto tra i due club, con il portoghese pronto ad arrivare a Firenze e in Italia per giocare con la squadra di Grosso.
L'arrivo di Pedro Gonçalves, che in Portogallo è conosciuto con il nomignolo "Pote", si è concretizzato nelle stesse ore della cessione di Gudmundsson alla Lazio. Ed in effetti i due affari sono collegati tra loro.
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