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Roma Lazio Lamberto GianniniGetty Images
Stefano Silvestri

Parla Lamberto Giannini, prefetto di Roma: "Perché il derby è stato fatto slittare a lunedì sera"

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L'uomo che ha optato per lo slittamento della stracittadina tra Roma e Lazio: "Dalla concomitanza con gli Internazionali di tennis al rischio di scontri, i punti che supportano la decisione".

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Lamberto Giannini è il prefetto di Roma. Ed è l'uomo che ha deciso di posticipare il Derby della Capitale tra i giallorossi e la Lazio, inizialmente in programma per domenica a mezzogiorno e mezzo.

La stracittadina tra le squadre di Gasperini e Sarri si dovrebbe infine giocare il giorno successivo, lunedì, in posticipo serale. E Giannini, in un'intervista al Corriere della Sera, ha spiegato la motivazione della decisione.

Quattro, secondo il prefetto, sono i punti alla base del posticipo del derby. Punti che la Lega Serie A, che ha già annunciato un ricorso al TAR, non ha evidentemente accettato.

  • "I PUNTI CHE SUPPORTANO LA DECISIONE"

    "Cosa mi ha spinto a posticipare la partita? Con i miei collaboratori, in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con i vertici delle forze dell’ordine e tutti gli enti preposti, ci siamo confrontati e abbiamo individuato quattro punti che supportano la nostra decisione, più quello sull’orario serale: la concomitanza con le finali degli Internazionali di tennis al Foro Italico che inizieranno alle 12, con una tempistica che si sarebbe sovrapposta al derby alle 12.30 allo stadio Olimpico, quindi peraltro nello stesso luogo, affollato da decine di migliaia di persone. E infine il rischio di scontri fra ultrà che purtroppo è una possibilità che deve essere presa in considerazione sempre in occasione del derby".

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  • "TENSIONI E PROBLEMI DI ORDINE PUBBLICO"

    "Uno scenario troppo complesso? Un insieme di situazioni che avrebbero potuto creare tensioni e anche problemi di ordine pubblico. Senza contare l’apertura del Villaggio del tennis che è accompagnato fin dall’inizio della manifestazione sportiva da numeri importanti. Insomma, la valutazione tecnica finale è stata legata a questi aspetti".

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  • QUANTE PERSONE ERANO ATTESE PER DOMENICA

    "Secondo una stima di massima, molto prudenziale, ne abbiamo calcolate circa 80mila, fra Olimpico e Foro Italico, ma è facilmente ipotizzabile che proprio comprendendo i frequentatori del Villaggio dalla mattinata il numero sarebbe stato destinato a salire di altre migliaia di appassionati di tennis, ai quali si sarebbero aggiunti quelli di calcio, con la normale utenza dello stadio in queste occasioni".

  • "PERCHÉ IL DERBY IN SERALE"

    "Abbiamo deciso di spostare la partita alle 20.45 sulla base di altre valutazioni che ci hanno portato a preferire quest’orario alle 18 che, sotto il profilo della sicurezza, sarebbe stato invece ottimale. Ma è stata avviata una riflessione sul fatto che il 18 maggio è un giorno feriale, le persone lavorano e a quell’ora l’evento calcistico all’Olimpico avrebbe avuto un impatto significativo sulla normale vita del quartiere e di quelli vicini, nonché sul traffico e la circolazione stradale. Con un aumento di tensioni e quindi di problemi di ordine pubblico. Ecco quindi che si è preferito spostare il derby in serale".

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  • IL RICORSO AL TAR DELLA LEGA SERIE A

    "Cosa posso dire? Dal mio punto di vista nessuna tensione, preferirei che non ci fosse alcuna polemica. Il ricorso al Tar è una strada percorribile e quindi vedremo cosa accadrà, che decisioni saranno prese".

  • "CONFRONTO SENZA TENSIONI CON LA LEGA"

    "Se ci sono stati contatti con la Lega? Sì certo, ed è stata anche una telefonata molto serena ieri mattina con un alto dirigente. È stato un confronto senza tensioni o polemiche, nella quale ho sottolineato alcuni punti importanti della nostra decisione. E che proprio per questi motivi dietro allo spostamento del derby ci sono soltanto valutazioni tecniche e niente altro. Se loro hanno idee diverse e faranno valutazioni differenti su quello che si deve fare, lo vedremo poi".

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