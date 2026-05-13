Parla Lamberto Giannini, prefetto di Roma: "Perché il derby è stato fatto slittare a lunedì sera"

Lamberto Giannini è il prefetto di Roma. Ed è l'uomo che ha deciso di posticipare il Derby della Capitale tra i giallorossi e la Lazio, inizialmente in programma per domenica a mezzogiorno e mezzo.
La stracittadina tra le squadre di Gasperini e Sarri si dovrebbe infine giocare il giorno successivo, lunedì, in posticipo serale. E Giannini, in un'intervista al Corriere della Sera, ha spiegato la motivazione della decisione.
Quattro, secondo il prefetto, sono i punti alla base del posticipo del derby. Punti che la Lega Serie A, che ha già annunciato un ricorso al TAR, non ha evidentemente accettato.