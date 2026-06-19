Pari punti nei gironi dei Mondiali, cosa succede: valgono gli scontri diretti o la differenza reti? Il regolamento

Prima la fase a gironi, poi i sedicesimi di finale, quindi ottavi, quarti, semifinali, finalina e finalissima: il primo Mondiale a 48 squadre della storia sarà sostanzialmente infinito.

Anche il regolamento è inedito: come in ogni edizione si qualificheranno alla fase a eliminazione diretta le prime due di ogni raggruppamento, ma anche le migliori 8 terze. Il che farà sì che 32 nazionali su 48 saranno ancora in corsa dopo la fase a gironi.

E se due o più squadre dovessero chiudere a pari punti nel proprio girone? Quali criteri verrebbero utilizzati per sbrogliare la matassa e determinare le posizioni finali? Cosa dice il regolamento dei Mondiali 2026.