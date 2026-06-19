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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Stefano Silvestri

Pari punti nei gironi dei Mondiali, cosa succede: valgono gli scontri diretti o la differenza reti? Il regolamento

Coppa del Mondo

La fase a gironi può proporre diverse situazioni intricate e l'arrivo di due o più squadre con lo stesso numero di punti: quali criteri verrebbero presi in considerazione in questo caso.

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Prima la fase a gironi, poi i sedicesimi di finale, quindi ottavi, quarti, semifinali, finalina e finalissima: il primo Mondiale a 48 squadre della storia sarà sostanzialmente infinito.

Anche il regolamento è inedito: come in ogni edizione si qualificheranno alla fase a eliminazione diretta le prime due di ogni raggruppamento, ma anche le migliori 8 terze. Il che farà sì che 32 nazionali su 48 saranno ancora in corsa dopo la fase a gironi.

E se due o più squadre dovessero chiudere a pari punti nel proprio girone? Quali criteri verrebbero utilizzati per sbrogliare la matassa e determinare le posizioni finali? Cosa dice il regolamento dei Mondiali 2026.

  • COSA SUCCEDE IN CASO DI ARRIVO A PARI PUNTI

    Nel caso due o più nazionali chiudano con lo stesso numero di punti dopo la terza e ultima partita del girone, a far fede sarà lo scontro diretto, o gli scontri diretti, giocato o giocati tra le due squadre in questione.

    Possibile anche la formazione di una classifica avulsa con le squadre coinvolte, con tanto di analisi dei risultati ottenuti da ciascuna nei confronti delle avversarie.

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  • IL CAMBIO DI REGOLAMENTO

    Il fatto che il primo criterio da prendere in considerazione in caso di arrivo a pari punti sia quello dello scontro diretto è una novità introdotta dalla FIFA in questa edizione dei Mondiali.

    Nel 2022 in Qatar, ad esempio, il criterio utilizzato era quello della differenza reti.

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  • TUTTI I CRITERI

    Cosa accadrebbe, invece, se il criterio degli scontri diretti fosse inutilizzabile per stabilire le posizioni finali? Se, cioè, due squadre a pari punti avessero pareggiato tra di loro?

    Questo è l'elenco dei criteri che verrebbero presi in considerazione in ordine di importanza:

    1. Punti ottenuti negli scontri diretti
    2. Differenza reti negli scontri diretti
    3. Numero di goal realizzati negli scontri diretti
    4. Differenza reti totale
    5. Numero di gol segnati nel girone
    6. Fair play
    7. Ranking FIFA