Pallone ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026: prezzo, migliori offerte e dove acquistare l'adidas Trionda

I Mondiali USA-Messico-Canada si avvicinano: vivi l’entusiasmo con il nuovo pallone ufficiale adidas Trionda.
Per celebrare oltre 50 anni di partnership con la FIFA, adidas presenta il suo 15° pallone consecutivo per i Mondiali. Il design di Trionda, in rosso, verde e blu, rende omaggio alle tre nazioni ospitanti, mentre il nome unisce “Tri” e “Onda”, evocando le “tre onde” che simboleggiano il torneo.
adidas
La struttura a quattro pannelli, con dettagli triangolari, ricama l’identità di ogni Paese in ogni curva: una stella per gli Stati Uniti, una foglia d’acero per il Canada e l’iconica aquila del Messico. Una delicata goffratura aggiunge consistenza e aderenza, mentre i dettagli dorati donano la tipica lucentezza dei Mondiali.
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Se vuoi aggiungere Trionda alla tua collezione, che sia per giocare, esporre o regalare, sei nel posto giusto. Ecco come procurarti il pallone ufficiale adidas dei Mondiali 2026.