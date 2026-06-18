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Renuka Odedra

Pallone ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026: prezzo, migliori offerte e dove acquistare l'adidas Trionda

CULTURE
Coppa del Mondo

Il pallone high-tech che unisce Canada, Messico e Stati Uniti ad ogni calcio

I Mondiali USA-Messico-Canada si avvicinano: vivi l’entusiasmo con il nuovo pallone ufficiale adidas Trionda.

Pallone adidas Trionda dei Mondiali 2026. Acquista ora.

Per celebrare oltre 50 anni di partnership con la FIFA, adidas presenta il suo 15° pallone consecutivo per i Mondiali. Il design di Trionda, in rosso, verde e blu, rende omaggio alle tre nazioni ospitanti, mentre il nome unisce “Tri” e “Onda”, evocando le “tre onde” che simboleggiano il torneo.

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La struttura a quattro pannelli, con dettagli triangolari, ricama l’identità di ogni Paese in ogni curva: una stella per gli Stati Uniti, una foglia d’acero per il Canada e l’iconica aquila del Messico. Una delicata goffratura aggiunge consistenza e aderenza, mentre i dettagli dorati donano la tipica lucentezza dei Mondiali.

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Se vuoi aggiungere Trionda alla tua collezione, che sia per giocare, esporre o regalare, sei nel posto giusto. Ecco come procurarti il pallone ufficiale adidas dei Mondiali 2026.

Acquistalo: pallone adidas Trionda dei Mondiali 2026.

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    Coppa del Mondo 2026 – Trionda Pro Ball

    • Pallina Certified Pro 
    • Confezionata in una scatola commemorativa 
    • Camera d'aria in butile di alta qualità

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    Scatola con il pallone della Trionda League per i Mondiali 2026

    • Confezionato in una scatola speciale 
    • Superficie ruvida 
    • Disponibile nelle taglie 4 e 5

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    Pallina da allenamento Trionda per la Coppa del Mondo 2026

    • Rivestimento esterno in lamina unico
    • Cucito a macchina 
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    Pallone del Trionda Club per i Mondiali 2026

    • Disponibile in 5 splendide varianti di colore 
    • Realizzato in TPU riciclato al 100% 
    • Disponibile nelle taglie 3, 4 e 5.

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