Palestra va al Chelsea? Clamoroso colpo di scena, come l'Inter è stata sorpassata dai Blues

L'Inter, manco a dirlo, non l'ha presa bene. Pensava di aver in pugno il giocatore, invece le cose si sono totalmente stravolte nel giro di poche ore.

Adesso è difficile pensare che i nerazzurri possano tornare di nuovo in corsa, specie in virtù della disparità economica tra le due offerte.

A queste condizioni, a meno di ulteriori colpi di scena, Palestra all'Inter è definitivamente sfumato. Adesso i nerazzurri dovranno concentrarsi sulle alternative e i nomi che si fanno in tal senso sono quelli di Kayode, Dodò e Ndoye.