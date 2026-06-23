Palestra va al Chelsea? Clamoroso colpo di scena, come l'Inter è stata sorpassata dai Blues

Sembrava tutto fatto ormai da settimane, invece l'Inter si ritrova clamorosamente a dover rinunciare a Marco Palestra.
La concorrenza del Chelsea si è fatta via via più pericolosa, fino a diventare insostenibile per i nerazzurri.
Sembrava tutto fatto ormai da settimane, invece l'Inter si ritrova clamorosamente a dover rinunciare a Marco Palestra.
La concorrenza del Chelsea si è fatta via via più pericolosa, fino a diventare insostenibile per i nerazzurri.
Nonostante il gradimento e la preferenza verso il progetto tecnico dell'Inter, Marco Palestra si è visto recapitare un'offerta irrinunciabile dal Chelsea.
I Blues hanno proposto al giocatore 5 milioni all'anno, il doppio di quanto offerto dall'Inter. Inoltre il club inglese è pronto a offrire 55 milioni di euro più bonus all'Atalanta, mentre la proposta dell'Inter era di 45 più bonus.
Inoltre, a fare la differenza, ci sarebbe stata anche una telefonata diretta di Xabi Alonso allo stesso Palestra.
Il nuovo tecnico del Chelsea ha deciso di puntare fortemente sull'esterno italiano e lo ha convinto a trasferirsi a Londra, offrendogli un ruolo cruciale all'interno del suo progetto tecnico.
L'Inter, manco a dirlo, non l'ha presa bene. Pensava di aver in pugno il giocatore, invece le cose si sono totalmente stravolte nel giro di poche ore.
Adesso è difficile pensare che i nerazzurri possano tornare di nuovo in corsa, specie in virtù della disparità economica tra le due offerte.
A queste condizioni, a meno di ulteriori colpi di scena, Palestra all'Inter è definitivamente sfumato. Adesso i nerazzurri dovranno concentrarsi sulle alternative e i nomi che si fanno in tal senso sono quelli di Kayode, Dodò e Ndoye.