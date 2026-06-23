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Palestra Cagliari Serie AGetty Images
Marco Trombetta

Palestra va al Chelsea? Clamoroso colpo di scena, come l'Inter è stata sorpassata dai Blues

Calciomercato
Inter

Il Chelsea ha in mano Marco Palestra: cosa è successo con l'Inter, che adesso sembra ormai rassegnata a cambiare obiettivo.

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Sembrava tutto fatto ormai da settimane, invece l'Inter si ritrova clamorosamente a dover rinunciare a Marco Palestra.

La concorrenza del Chelsea si è fatta via via più pericolosa, fino a diventare insostenibile per i nerazzurri.

  • PERCHE' PALESTRA HA SCELTO IL CHELSEA

    Nonostante il gradimento e la preferenza verso il progetto tecnico dell'Inter, Marco Palestra si è visto recapitare un'offerta irrinunciabile dal Chelsea.

    I Blues hanno proposto al giocatore 5 milioni all'anno, il doppio di quanto offerto dall'Inter. Inoltre il club inglese è pronto a offrire 55 milioni di euro più bonus all'Atalanta, mentre la proposta dell'Inter era di 45 più bonus.

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  • LA CHIAMATA DI XABI ALONSO

    Inoltre, a fare la differenza, ci sarebbe stata anche una telefonata diretta di Xabi Alonso allo stesso Palestra.

    Il nuovo tecnico del Chelsea ha deciso di puntare fortemente sull'esterno italiano e lo ha convinto a trasferirsi a Londra, offrendogli un ruolo cruciale all'interno del suo progetto tecnico.

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  • INTER CONTRARIATA: ADESSO CHI PRENDE AL POSTO DI PALESTRA?

    L'Inter, manco a dirlo, non l'ha presa bene. Pensava di aver in pugno il giocatore, invece le cose si sono totalmente stravolte nel giro di poche ore.

    Adesso è difficile pensare che i nerazzurri possano tornare di nuovo in corsa, specie in virtù della disparità economica tra le due offerte.

    A queste condizioni, a meno di ulteriori colpi di scena, Palestra all'Inter è definitivamente sfumato. Adesso i nerazzurri dovranno concentrarsi sulle alternative e i nomi che si fanno in tal senso sono quelli di Kayode, Dodò e Ndoye.