Palestra come Lookman? Perché l'Inter rischia di entrare in una nuova telenovela dopo un anno

L'Inter c'è, è in piena corsa. Un interesse concreto, certificato da parole e azioni. Vuole Marco Palestra, ha scelto lui come erede di Dumfries in partenza per il Real Madrid.
Però c'è un però. Ed è legato alle possibili (probabili?) lungaggini a cui andrà incontro la trattativa con l'Atalanta. Il che, alla fine, è pure uno scenario normale se non scontato.
Ricordate la telenovela del 2025 per Ademola Lookman? Ecco, il rischio è proprio questo: che possa ripetersi tale e quale. Con un finale per nulla già scritto.