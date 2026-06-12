Palestra come Lookman? Perché l'Inter rischia di entrare in una nuova telenovela dopo un anno

Lookman avrebbe tanto voluto lasciare l'Atalanta per andare all'Inter. Ha fatto di tutto, si è ammutinato, ha scritto fuoco e fiamme contro la società sui social, non si è più presentato agli allenamenti.

Eppure, alla fine, il nigeriano non c'è andato. E l'Inter è rimasta con un pugno di mosche in mano, senza la possibilità di inserirlo in un attacco atomico con Lautaro Martinez e Thuram. Poco male, se è vero che la squadra di Chivu ha poi vinto lo Scudetto in carrozza aggiungendoci una Coppa Italia.

Morale della favola: Lookman l'Atalanta l'ha successivamente lasciata, sì. Ma a gennaio e per andare all'Atletico Madrid. Con buona pace di tutti, o quasi.