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Marco Palestra ItalyGetty
Stefano Silvestri

Palestra come Lookman? Perché l'Inter rischia di entrare in una nuova telenovela dopo un anno

Calciomercato
Serie A
Inter
Atalanta
M. Palestra

L'interesse dei nerazzurri milanesi nei confronti dell'esterno è noto e concreto. Ma, come nell'estate del 2025, la trattativa rischia di andare per le lunghe e senza un finale scritto.

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L'Inter c'è, è in piena corsa. Un interesse concreto, certificato da parole e azioni. Vuole Marco Palestra, ha scelto lui come erede di Dumfries in partenza per il Real Madrid.

Però c'è un però. Ed è legato alle possibili (probabili?) lungaggini a cui andrà incontro la trattativa con l'Atalanta. Il che, alla fine, è pure uno scenario normale se non scontato.

Ricordate la telenovela del 2025 per Ademola Lookman? Ecco, il rischio è proprio questo: che possa ripetersi tale e quale. Con un finale per nulla già scritto.

  • Lookman AtalantaGetty Images

    LOOKMAN E IL NULLA DI FATTO

    Lookman avrebbe tanto voluto lasciare l'Atalanta per andare all'Inter. Ha fatto di tutto, si è ammutinato, ha scritto fuoco e fiamme contro la società sui social, non si è più presentato agli allenamenti.

    Eppure, alla fine, il nigeriano non c'è andato. E l'Inter è rimasta con un pugno di mosche in mano, senza la possibilità di inserirlo in un attacco atomico con Lautaro Martinez e Thuram. Poco male, se è vero che la squadra di Chivu ha poi vinto lo Scudetto in carrozza aggiungendoci una Coppa Italia.

    Morale della favola: Lookman l'Atalanta l'ha successivamente lasciata, sì. Ma a gennaio e per andare all'Atletico Madrid. Con buona pace di tutti, o quasi.

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  • L'ATALANTA SPARA ANCORA ALTO

    La cifra iniziale di 50 milioni stabilita dall'Atalanta sembra già non bastare più: ora si è arrivati a 60, bonus compresi.

    L'Inter è arrivata a offrire 45 milioni, comprensivi ancora una volta di bonus. Gli stessi che sarebbero serviti un anno fa per portare a casa Lookman, ma che stavolta non possono servire per colmare la forbice con la richiesta della Dea.

    A Bergamo, insomma, stanno sparando altissimo. Ben consci, naturalmente, di avere tra le mani un gioiello più valorizzato che mai dopo l'ottima stagione al Cagliari e la convocazione in Nazionale.

    La differenza con la telenovela Lookman? Che questa volta Palestra sembra destinato a partire, verso una destinazione o un'altra, diversamente da quanto accadde al nigeriano.

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  • LA CONCORRENZA DEL MANCHESTER CITY

    Il problema, lato Inter, è appunto che la destinazione in questione potrebbe non coincidere con Milano. Anche perché c'è un altro club di livello in corsa.

    Il Manchester City c'è, vuole Palestra quanto l'Inter o quasi. L'ormai ex cagliaritano formerebbe una sorta di italian connection con Enzo Maresca, che ha appena preso il posto di Pep Guardiola sulla panchina degli Sky Blues.

    Un bell'intralcio per l'Inter, che ben sapeva di non avere la strada spianata. Ma che, questo sì, sperava almeno di aver anticipato la concorrenza.

  • LA VOLONTÀ DEL GIOCATORE

    Lookman, un anno fa, ha smosso mari e monti per provare ad andare all'Inter. Alla fine non c'è riuscito, ma la sua volontà è stata chiara fin dall'inizio, supportata poi da azioni che a Bergamo non hanno preso bene.

    Nel caso di Palestra è diverso: l'esterno della Nazionale non è mai uscito allo scoperto pubblicamente e tutto indica che manterrà un comportamento diverso rispetto a quello del collega.

    Ciò non significa che Marco non speri nel salto, ovviamente. All'inizio di giugno, dal ritiro della Nazionale, affermava candidamente che "mi sono sempre sentito pronto per giocare in un grande club".

    L'Atalanta lo è diventato nel corso degli anni, ma nel 2026/27 disputerà la Conference League. A differenza dell'Inter, che ha vinto lo Scudetto, giocherà in Champions e rappresenta un sogno per molti. Anche per lui, così come lo era per Lookman. Il finale sarà diverso?

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