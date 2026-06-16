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Lelio Donato

Palestra all'Inter rischia di saltare? Il pericolo dalla Premier League e le possibili alternative per il dopo Dumfries

Calciomercato
Inter

L'esterno è il grande obiettivo per sostituire Dumfries ma non c'è accordo con l'Atalanta sul prezzo del cartellino. L'Inter resta ottimista anche perché Palestra spinge per restare in Italia. Intanto spuntano le possibili alternative.

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Un altro tormentone di calciomercato sull'asse Inter-Atalanta. Dopo il caso Lookman, che alla fine era rimasto a Bergamo prima di trasferirsi all'Atletico Madrid a gennaio, è il turno di Marco Palestra.

In realtà stavolta l'affare dovrebbe andare in porto anche perché la forte volontà del ragazzo è quella di vestire il nerazzurro di Milano.

L'Atalanta però non intende fare sconti sul prezzo del cartellino di Palestra e reputa insufficiente l'offerta presentata dall'Inter.

Una situazione che rischia se non di far saltare, sicuramente di complicare i piani di Marotta e Ausilio. Il tutto mentre dalla Premier League cresce l'interesse nei confronti di Palestra.

Ma allora cosa può succedere? E quali sarebbero le eventuali alternative per l'Inter?

  • NESSUN ACCORDO INTER-ATALANTA

    L'Inter ha messo nel mirino Palestra ormai da mesi. I nerazzurri d'altronde sapevano di perdere Dumfries a causa della clausola rescissoria inserita nel contratto.

    Palestra è reduce da un'ottima stagione con la maglia del Cagliari e, una volta rientrato dal prestito a Bergamo, non resterà quasi certamente all'Atalanta che però ha fissato un prezzo molto alto.

    Per acquistare Palestra servono almeno 50 milioni di euro. L'Inter ne aveva inizialmente offerti 40 salvo poi salire fino a 45 milioni più bonus. Una cifra che comunque non basta.

    Marotta conta sulla forte volontà di Palestra che ha finora sempre dato assoluta priorità alla Serie A e all'Inter in particolare. L'esterno pensa che sia meglio proseguire il suo percorso di crescita in Italia.

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  • PERICOLO INGLESE

    L'Inter insomma resta molto ottimista sul buon esito dell'operazione Palestra ma il rischio che, senza un accordo con l'Atalanta, la situazione possa cambiare nelle prossime settimane è reale.

    Anche perché le offerte per Marco Palestra dall'estero non mancano. L'esterno d'altronde ha solo 21 anni, un fisico imponente, grande corsa e ottime qualità tecniche. Tutte doti molto apprezzate soprattutto in Premier League.

    L'entourage del giocatore avrebbe avuto contatti sia col Chelsea che col Manchester City. Entrambi club interessati a capire la fattibilità di un'eventuale operazione. I Blues d'altronde hanno appena ceduto Cucurella al Real Madrid dunque cercano un profilo di alto livello nel ruolo.

    Al momento, a parte l'Inter, nessuna società italiana o straniera ha intavolato una vera trattativa con l'Atalanta. Un altro motivo per cui a Milano regna l'ottimismo.

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  • Cambiaso ItaliaGetty Images

    L'IDEA CAMBIASO

    Ma chi potrebbe arrivare all'Inter nel caso in cui la trattativa per l'acquisto di Palestra saltasse definitivamente?

    Uno dei nomi che sono stati accostati con insistenza ai nerazzurri negli ultimi giorni è quello di Andrea Cambiaso. L'esterno è in uscita dalla Juventus dato che i bianconeri hanno bisogno di cedere per sistemare il bilancio tramite qualche plusvalenza.

    Cambiaso in realtà nelle ultime stagioni ha giocato prevalentemente sulla sinistra ma può agire su entrambe le fasce. Inoltre è italiano e ancora relativamente giovane (26 anni).

    L'affare potrebbe andare in porto tramite uno scambio: alla Juventus, ad esempio, piace molto Davide Frattesi che Carnevali ha già avuto al Sassuolo ed è stato allenato da Spalletti in Nazionale con ottimi risultati.

  • GLI ALTRI NOMI: DA NDOYE A DODO

    Quello di Cambiaso, che peraltro potrebbe arrivare all'Inter a prescindere da Palestra, non è l'unico nome valutato dall'Inter.

    Un altro profilo gradito sarebbe quello di Dan Ndoye. L'ex Bologna era già stato cercato dai nerazzurri prima che finisse al Nottingham Forest, inoltre ha la giusta esperienza e conosce la Serie A. Anche in questo caso nell'affare potrebbe rientrare Davide Frattesi che piace al club inglese.

    Gioca in Italia anche Dodo, laterale brasiliano della Fiorentina. Il suo era uno dei nomi seguiti in passato per l'eventuale sostituzione di Dumfries.

    Infine non è da escludere un interessamento Michael Kayode. Il terzino italiano classe 2004, seguito anche da Napoli e Juventus che non hanno mai affondato il colpo, gioca attualmente nel Brentford.

    Il grande obiettivo dell'Inter per la fascia destra, come detto, era e resta comunque Marco Palestra. Solo nel caso in cui la trattativa con l'Atalanta si rivelasse più complicata del previsto saranno dunque prese in reale considerazione le varie alternative.

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