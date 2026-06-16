Palestra all'Inter rischia di saltare? Il pericolo dalla Premier League e le possibili alternative per il dopo Dumfries

Un altro tormentone di calciomercato sull'asse Inter-Atalanta. Dopo il caso Lookman, che alla fine era rimasto a Bergamo prima di trasferirsi all'Atletico Madrid a gennaio, è il turno di Marco Palestra.
In realtà stavolta l'affare dovrebbe andare in porto anche perché la forte volontà del ragazzo è quella di vestire il nerazzurro di Milano.
L'Atalanta però non intende fare sconti sul prezzo del cartellino di Palestra e reputa insufficiente l'offerta presentata dall'Inter.
Una situazione che rischia se non di far saltare, sicuramente di complicare i piani di Marotta e Ausilio. Il tutto mentre dalla Premier League cresce l'interesse nei confronti di Palestra.
Ma allora cosa può succedere? E quali sarebbero le eventuali alternative per l'Inter?