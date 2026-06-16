Palestra all'Inter rischia di saltare? Il pericolo dalla Premier League e le possibili alternative per il dopo Dumfries

Ma chi potrebbe arrivare all'Inter nel caso in cui la trattativa per l'acquisto di Palestra saltasse definitivamente?

Uno dei nomi che sono stati accostati con insistenza ai nerazzurri negli ultimi giorni è quello di Andrea Cambiaso. L'esterno è in uscita dalla Juventus dato che i bianconeri hanno bisogno di cedere per sistemare il bilancio tramite qualche plusvalenza.

Cambiaso in realtà nelle ultime stagioni ha giocato prevalentemente sulla sinistra ma può agire su entrambe le fasce. Inoltre è italiano e ancora relativamente giovane (26 anni).

L'affare potrebbe andare in porto tramite uno scambio: alla Juventus, ad esempio, piace molto Davide Frattesi che Carnevali ha già avuto al Sassuolo ed è stato allenato da Spalletti in Nazionale con ottimi risultati.