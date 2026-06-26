Anche il Gruppo F dei Mondiali ha emesso i suoi verdetti: l'Olanda passa come prima, ma vanno avanti anche Giappone e Svezia mentre la Tunisia saluta con un'altra sconfitta

Tutto fin troppo facile per gli Orange che contro i nordafricani vanno subito in vantaggio grazie ad un autogol. E dopo sette minuti sono già sul 2-0 grazie al solito Brobbey mentre Malen fatica ancora. Alla fine sarà 1-3 (a segno Mastouri per la Tunisia). Ora i sedicesimi con l'incrocio pericoloso tra Olanda e Marocco.

Il Giappone si porta in vantaggio contro la Svezia ma poi cala e subisce il pareggio di uno scatenato Elanga, nettamente il migliore dei suoi. Ci vuole poi un grande Suzuki per evitare la sconfitta e conservare il secondo posto che vale la sfida al Brasile nei sedicesimi di finale.

La Svezia, tra le migliori terze, passa comunque e aspetta di conoscere il nome del suo avversario: probabilmente una tra Francia e Norvegia. Lo farà senza l'atalantino Hien, uscito già nel primo tempo contro il Giappone per un infortunio muscolare che sembra piuttosto serio.