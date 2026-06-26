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Tunisia v Netherlands: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Lelio Donato

L'Olanda vince e affronterà il Marocco ai sedicesimi, passa anche la Svezia mentre il Giappone troverà il Brasile di Ancelotti

Coppa del Mondo
Tunisia vs Olanda
Giappone vs Svezia
Tunisia
Olanda
Giappone
Svezia

Giappone e Svezia pareggiano e vanno ai sedicesimi, dove gli asiatici affronteranno il Brasile di Ancelotti. Incrocio pericoloso anche per l'Olanda che dopo la Tunisia se la vedrà col temibile Marocco.

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Anche il Gruppo F dei Mondiali ha emesso i suoi verdetti: l'Olanda passa come prima, ma vanno avanti anche Giappone e Svezia mentre la Tunisia saluta con un'altra sconfitta

Tutto fin troppo facile per gli Orange che contro i nordafricani vanno subito in vantaggio grazie ad un autogol. E dopo sette minuti sono già sul 2-0 grazie al solito Brobbey mentre Malen fatica ancora. Alla fine sarà 1-3 (a segno Mastouri per la Tunisia). Ora i sedicesimi con l'incrocio pericoloso tra Olanda e Marocco.

Il Giappone si porta in vantaggio contro la Svezia ma poi cala e subisce il pareggio di uno scatenato Elanga, nettamente il migliore dei suoi. Ci vuole poi un grande Suzuki per evitare la sconfitta e conservare il secondo posto che vale la sfida al Brasile nei sedicesimi di finale.

La Svezia, tra le migliori terze, passa comunque e aspetta di conoscere il nome del suo avversario: probabilmente una tra Francia e Norvegia. Lo farà senza l'atalantino Hien, uscito già nel primo tempo contro il Giappone per un infortunio muscolare che sembra piuttosto serio.

  • PAGELLE TUNISIA-OLANDA

    L'autogol di Skhri (4.5) cambia la partita, Ali Abdi (5) è travolto dal solito Dumfries, il goal di Mastouri (6.5) è l'unico lampo, Gharbi (5) spreca una grande occasione.

    Dumfries (6.5) propizia l'autogol e gioca un grande primo tempo, Van Dijk (6.5) versione assis-man per Brobbey (6.5), Malen (5.5) delude ancora ma anche Gakpo (6) non brilla.


    TUNISIA (4-5-1): Dahmen 6; Valery 6, Ben Hmida 5 (68' Ben Ouanes 6), Talbi 5, Ali Abdi 5; Mejbri 6, Gharbi 5 (75' Chaouat 5.5), Khedira 5 (67' Belhadj 6), Skhiri 4.5, Slimane 6 (68' Achouri 6); Mastouri 6.5 (90' Tounekti sv). Ct. Renard.

    OLANDA (4-3-3): Verbruggen 6; Dumfries 6.5, Van Dijk 6.5, Van Hecke 6, Ake 6; De Jong 6.5 (72' Koopmeiners 6), Reijnders 6 (72' Kluivert 6), Gravenberch 6; Malen 5.5 (72' Summerville 6), Brobbey 6.5 (77' Depay 6), Gakpo 6 (84' Lang sv). Ct: Koeman

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  • PAGELLE GIAPPONE-SVEZIA

    Suzuki (7) ha qualche colpa sul goal ma poi salva tre volte la porta del Giappone su Isak. Il più vivace è Nakamura (7), Maeda (7) segna da vero bomber. Stavolta delude Ueda (5).

    Bernhardsson (5) in grande difficoltà dalla parte di Nakamura. Elanga (7) dipinge il pareggio ed è sempre il più pericoloso della Svezia. Isak (6.5) ci prova in tutti i modi ma è sfortunato.


    GIAPPONE (3-4-2-1) Suzuki 7; Seko 6 (75' Watanabe 6), Itakura 6 (39' Taniguchi 6), Ito 6; Sugawara 5.5, Tanaka 6, Kamada 6, Nakamura 7 (75' Nagatomo 6); Doan 6.5 (67' Ito 6), Maeda 7; Ueda 5 (66' Ogawa 5.5). Ct: Moriyasu

    ​SVEZIA (3-4-1-2) Zetterstrom 6.5; Lagerbielke 6, Hien 6 (37' Bergvall 6.5), Lindelof 6 (87' Starfelt sv); Bernhardsson 5 (75' Svensson 6), Stroud 5 (75' Sema 6), Ayari 6, Gudmundsson 6 (88' Nygren sv); Elanga 7; Isak 6.5, Gyökeres 6. Ct: Potter.


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