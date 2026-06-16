Dembélé e Ángel Di María, nove anni più vecchio, giocavano sulla stessa fascia. Sembrava un confronto impari, e lo è stato, ma non come previsto.

Di María ha seminato il panico sulla fascia destra argentina, conquistando il rigore che Messi ha trasformato in apertura delle marcature, dopo averlo “trattato come un ragazzino”, come ha commentato Gary Neville su ITV, e ha raddoppiato nove minuti prima dell’intervallo.

Dembélé non è arrivato all’intervallo: Didier Deschamps l’ha sostituito, e Stuart Pearce ha parlato della “peggiore partita” mai vista da un professionista.

"Ha causato il rigore e probabilmente ha sbagliato ogni passaggio successivo", ha commentato l'ex terzino sinistro inglese. "Deschamps doveva fare qualcosa: era un incidente stradale".