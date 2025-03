Operazione Nostalgia 2025, i giocatori ufficiali per il raduno: da Lucarelli a Protti

Tre raduni di Operazione Nostalgia nel 2025, da Reggio Calabria e Vicenza, passando per Parma: decine i giocatori annunciati.

Operazione Nostalgia si fa in tre per il 2025. Dopo un 2024 dalle grandi emozioni, con Roberto Baggio nuovamente su un campo da calcio, per la nuova edizione del famoso raduno gli eventi previsti saranno tre, di cui due a giugno prima dell'inizio dell'estate e uno a settembre nelle ultime settimane del mese.

L'8 giugno si terrà il raduno di Operazione Nostalgia in quel di Parma, mentre sabato 28 sarà la volta di Vicenza. A chiudere gli eventi del 2025 ci sarà Reggio Calabria, sabato 6 settembre. tra i giocatori annunciati, che continueranno ad aumentare tra marzo e maggio, ci sono nomi come Igor Protti, Nelson Dida e Sergio Volpi.

I giocatori di Operazione Nostalgia potranno vivere un viaggio nel viale dei ricordi con vecchi compagni di squadra e amici, mentre i tifosi presenti nei tre raduni avranno la possibilità di entrare in un mondo di calcio nostalgico, incontrando altri appassionati innamorati di un calcio oramai passato.