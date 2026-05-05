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Sassuolo Milan Laurienté NkunkuGetty Images
Michael Di Chiaro

Open VAR Sassuolo-Milan: c'erano i rigori su Laurienté e Nkunku? La spiegazione e il dialogo tra l'arbitro Maresca e il VAR

Serie A
Sassuolo vs Milan
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Milan

Nel corso dell'ultimo appuntamento con Open VAR sono stati analizzati i due episodi del match del Mapei Stadium tra Sassuolo e Milan.

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Il Milan cade sul campo del Sassuolo e vede improvvisamente complicarsi la corsa alla prossima Champions League. I rossoneri, sconfitti 2-0 al Mapei Stadium, conservano il terzo posto in classifica con due punti di vantaggio sulla Juve e tre sulla Roma a tre giornate dalla fine.


Contro i neroverdi non c'è stata di fatto partita anche se sotto la lente d'ingrandimento sono finiti un paio di episodi sui quali l'arbitro Maresca e il VAR hanno deciso di non intervenire.

Di seguito ecco l'analisi di Open VAR dal centro VAR di Lissone con la giornalista di DAZN, Federica Zille, e Mauro Tonolini, dirigente CAN.

  • CONTATTO GABBIA-LAURIENTE IN AREA: TUTTO REGOLARE

    Sul risultato di 1-0 in favore del Sassuolo, filtrante di Matic che illumina il corridoio per Laurienté che si invola verso la porta, entra in area e, al cospetto di Maignan, finisce a terra dopo un contatto con Gabbia. Maresca, in tal senso, ha giudicato regolare l'intervento del difensore rossonero e non ha assegnato il rigore invocato invece dai giocatori del Sassuolo.

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  • IL DIALOGO TRA ARBITRO E VAR

    - Maresca: "Nulla, non c'è nulla. E' lui (Laurienté, ndr) che si lascia andare"

    - VAR: "Perfetto, sono d'accordo. Rivediamola tutta, bravissimo. Sisi, gli appoggia la mano... una spintarella. Roba da campo. Sì. Una mano appoggiata sulla schiena. Lui va giù appena si sente la mano appoggiata sulla schiena"

    - VAR: "D'accordissimo. Aspettiamo a dargli il check. Tutto ok in area Fabio (Maresca, ndr)".

    - Berardi: "Ma è rigore netto"

    - Maresca: "Vieni qua ascolta me. Mi ascolti? Gli è passato davanti e inarca il c**o e si butta giù. Lo ha già controllato, sei il capitano, fidati, vai".


    La posizione di Tonolini: "Laurienté prova a prendere posizione allargando il braccio destro, c'è un contatto sulla schiena ma non sufficiente per portare ad un rigore. Corretta la valutazione di Fabio Maresca in campo, supportata anche dal VAR".

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  • NKUNKU A TERRA IN AREA: NIENTE RIGORE

    Al 17', Nkunku attacca per vie centrali e dopo essere entrato in area finisce a terra dopo un contrasto con Koné. Anche in questo caso per l'arbitro Maresca non ci sono gli estremi per il calcio di rigore nonostante un accenno di proteste da parte dell'attaccante francese.

  • IL DIALOGO TRA MARESCA E VAR

    - VAR: "Ecco il 90, mi serve di vedere un contrasto con il 90 (Koné, ndr). Nulla... è lui che allargando il piede va... Nulla. Fammelo rivedere... nulla va in terra. Lui (Nkunku, ndr) alzando la gamba tocca la gamba del 90 (Koné, ndr). Intanto cade quando lo molla fisicamente, vedi? Lo tocca lì e poi non lo tocca più. Lo tocca prima e cade dopo. Lo prende lì e poi dopo non prende niente. E va in terra dopo. Check completato, Fabio".

    - Maresca ai giocatori: "Nulla, nulla. Già completato"

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