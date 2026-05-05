Open VAR Sassuolo-Milan: c'erano i rigori su Laurienté e Nkunku? La spiegazione e il dialogo tra l'arbitro Maresca e il VAR

- Maresca: "Nulla, non c'è nulla. E' lui (Laurienté, ndr) che si lascia andare"

- VAR: "Perfetto, sono d'accordo. Rivediamola tutta, bravissimo. Sisi, gli appoggia la mano... una spintarella. Roba da campo. Sì. Una mano appoggiata sulla schiena. Lui va giù appena si sente la mano appoggiata sulla schiena"

- VAR: "D'accordissimo. Aspettiamo a dargli il check. Tutto ok in area Fabio (Maresca, ndr)".

- Berardi: "Ma è rigore netto"

- Maresca: "Vieni qua ascolta me. Mi ascolti? Gli è passato davanti e inarca il c**o e si butta giù. Lo ha già controllato, sei il capitano, fidati, vai".





La posizione di Tonolini: "Laurienté prova a prendere posizione allargando il braccio destro, c'è un contatto sulla schiena ma non sufficiente per portare ad un rigore. Corretta la valutazione di Fabio Maresca in campo, supportata anche dal VAR".