Open VAR Sassuolo-Milan: c'erano i rigori su Laurienté e Nkunku? La spiegazione e il dialogo tra l'arbitro Maresca e il VAR

Il Milan cade sul campo del Sassuolo e vede improvvisamente complicarsi la corsa alla prossima Champions League. I rossoneri, sconfitti 2-0 al Mapei Stadium, conservano il terzo posto in classifica con due punti di vantaggio sulla Juve e tre sulla Roma a tre giornate dalla fine.
Contro i neroverdi non c'è stata di fatto partita anche se sotto la lente d'ingrandimento sono finiti un paio di episodi sui quali l'arbitro Maresca e il VAR hanno deciso di non intervenire.
Di seguito ecco l'analisi di Open VAR dal centro VAR di Lissone con la giornalista di DAZN, Federica Zille, e Mauro Tonolini, dirigente CAN.