Open VAR, regolare il goal di Bremer in Juventus-Genoa: "Nessun fallo su Colombo, è un contatto fortuito"

Vittoria importante per la Juventus che davanti al proprio pubblico dell'Allianz Stadium ha regolato il Genoa con un netto 2-0, griffato dai goal di Bremer e McKennie.
Un successo che consente ai bianconeri di rosicchiare due punti sul Como, fermato sullo 0-0 dall'Udinese, e di portarsi a -1 dai lariani che stazionano attualmente al quarto posto che vale la Champions League.
Il Grifone, tuttavia, ha protestato in occasione della rete che ha sbloccato il match per un presunto contrasto irregolare da parte di Bremer nei confronti di Colombo. La rete però è stata confermata anche dopo il breve controllo da parte del VAR. Di questo episodio si è parlato nel corso dell'ultima puntata di Open VAR: presenti in studio Federica Zille, giornalista di DAZN, e Mauro Tonolini, componente CAN.