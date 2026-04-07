Open VAR, regolare il goal di Bremer in Juventus-Genoa: "Nessun fallo su Colombo, è un contatto fortuito"

L'arbitro era Davide Massa, mentre al VAR c'erano Paterna e Maraviglia. Di seguito ecco il loro dialogo svelato da DAZN al termine della partita.

VAR - "Parto dall'APP se vuoi. Parto dall'inizio, ha dato goal. Partiamo da qui. Benissimo, bravo".

Massa - "Controllano. Io non l'ho visto, controllano"

VAR - "Ha una scarpa in mano il difensore (Colombo, ndr). C'è qui questo colpo di testa? Qui perde la scarpa? Ah qua, nella ricaduta".

Massa - "Io non ho visto niente, ricontrollano"

VAR - "Non c'è nulla"

Massa - "Per me la scarpa potrebbe averla persa anche da solo. Secondo me l'ha persa in un contrasto regolare, ora controlliamo. Io non ho proprio visto la situazione. Adesso controlliamo.

VAR - "Testa qui, non ho nulla qui. Ok vado avanti, non ho nulla qui. Nulla sempre, bravissimo testa. Testa, una vicino per vedere il colpo di testa di Bremer. Perfetto, Davide il goal è regolarissimo. Goal regolarissimo".

Massa - "Goal regolare"

VAR - "Il calciatore Colombo, nella ricaduta non c'è assolutamente nulla".

Massa a Colombo: "Goal regolarissimo, non protestare che fai una brutta figura. Ti dico non protestare perché facciamo una brutta figura. Il goal è regolarissimo, hanno controllato"

VAR - "E nel contrasto, Davide, nel ricadere non c'è assolutamente nulla".

Massa al VAR - "Grazie Dani, sei stato deciso. Bravo".

VAR - "Assolutamente perché nel ricadere gli toglie la scarpa ma è completamente fortuito".

Massa - "Bravissimo, bene. Ma infatti non c'era dinamica di nulla"