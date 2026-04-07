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Bremer Juventus Genoa Serie AGetty Images
Michael Di Chiaro

Open VAR, regolare il goal di Bremer in Juventus-Genoa: "Nessun fallo su Colombo, è un contatto fortuito"

Serie A
Juventus vs Genoa
Juventus
Genoa

Nell'ultimo appuntamento con Open VAR si è analizzato anche l'episodio che ha portato al primo goal dei bianconeri contro il Grifone.

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Vittoria importante per la Juventus che davanti al proprio pubblico dell'Allianz Stadium ha regolato il Genoa con un netto 2-0, griffato dai goal di Bremer e McKennie.

Un successo che consente ai bianconeri di rosicchiare due punti sul Como, fermato sullo 0-0 dall'Udinese, e di portarsi a -1 dai lariani che stazionano attualmente al quarto posto che vale la Champions League.

Il Grifone, tuttavia, ha protestato in occasione della rete che ha sbloccato il match per un presunto contrasto irregolare da parte di Bremer nei confronti di Colombo. La rete però è stata confermata anche dopo il breve controllo da parte del VAR. Di questo episodio si è parlato nel corso dell'ultima puntata di Open VAR: presenti in studio Federica Zille, giornalista di DAZN, e Mauro Tonolini, componente CAN.

  • L'EPISODIO

    La Juventus sblocca la partita al 15': Yildiz pennella dal vertice sinistro dall'area e pesca Bremer che stacca di testa, contrastato da Colombo. Il pallone viene poi deviato da Frendrup e successivamente indirizzato in area da Thuram e successivamente da Kelly che, sempre di testa, favorisce il blitz vincente dello stesso Bremer che insacca di testa, sfruttando la determinante deviazione di Martin.

    In avvio d'azione, però, Lorenzo Colombo era rimasto a terra proprio dopo il primo contrasto aereo con Bremer: l'attaccante del Genoa protesta e mostra all'arbitro di aver perso addirittura lo scarpino nel contatto con il brasiliano. Dopo un breve check al VAR, la rete viene convalidata.

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  • L'AUDIO ARBITRO-VAR

    L'arbitro era Davide Massa, mentre al VAR c'erano Paterna e Maraviglia. Di seguito ecco il loro dialogo svelato da DAZN al termine della partita.

    VAR - "Parto dall'APP se vuoi. Parto dall'inizio, ha dato goal. Partiamo da qui. Benissimo, bravo".

    Massa - "Controllano. Io non l'ho visto, controllano"

    VAR - "Ha una scarpa in mano il difensore (Colombo, ndr). C'è qui questo colpo di testa? Qui perde la scarpa? Ah qua, nella ricaduta".

    Massa - "Io non ho visto niente, ricontrollano"

    VAR - "Non c'è nulla"

    Massa - "Per me la scarpa potrebbe averla persa anche da solo. Secondo me l'ha persa in un contrasto regolare, ora controlliamo. Io non ho proprio visto la situazione. Adesso controlliamo.

    VAR - "Testa qui, non ho nulla qui. Ok vado avanti, non ho nulla qui. Nulla sempre, bravissimo testa. Testa, una vicino per vedere il colpo di testa di Bremer. Perfetto, Davide il goal è regolarissimo. Goal regolarissimo".

    Massa - "Goal regolare"

    VAR - "Il calciatore Colombo, nella ricaduta non c'è assolutamente nulla".

    Massa a Colombo: "Goal regolarissimo, non protestare che fai una brutta figura. Ti dico non protestare perché facciamo una brutta figura. Il goal è regolarissimo, hanno controllato"

    VAR - "E nel contrasto, Davide, nel ricadere non c'è assolutamente nulla".

    Massa al VAR - "Grazie Dani, sei stato deciso. Bravo".

    VAR - "Assolutamente perché nel ricadere gli toglie la scarpa ma è completamente fortuito".

    Massa - "Bravissimo, bene. Ma infatti non c'era dinamica di nulla"

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  • LA SPIEGAZIONE DI TONOLINI

    "Bremer in elevazione entra in contatto con Colombo, ma l'azione è regolare anche se l'attaccante del Genoa perde la scarpa. Il contatto è accidentale e fortuito, quindi non ci sono estremi per rivelare una scorrettezza in questa situazione. Corretto convalidare la rete e anche l'analisi del VAR Paterna", ha analizzato Mauro Tonolini ai microfoni di DAZN.

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