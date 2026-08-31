Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Goal.com
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Omari Hutchinson Nottingham ForestGetty Images
Stefano Silvestri

Omari Hutchinson al Milan, è ufficiale: le formula e le cifre dell'affare e come giocherà con Amorim

Calciomercato
Serie A
Juventus vs Milan
Juventus
Milan
O. Hutchinson

I rossoneri accolgono il mancino del Nottingham Forest, prelevato ufficialmente dopo la cessione di Leao al Galatasaray: i dettagli dell'operazione tra i due club.

Pubblicità

Omari Hutchinson è un nuovo giocatore del Milan. Dopo l'accordo con il Nottingham Forest, i rossoneri hanno annunciato l'arrivo del trequartista mancino inglese di origini giamaicane.

Lo hanno fatto con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale e un post sui social, confermando in tutto e per tutto la buona riuscita dell'operazione dopo le visite mediche.

Ecco dunque tutti i dettagli dell'arrivo di Hutchinson al Milan: la formula dell'affare, le cifre, ma anche come potrà giocare il nuovo arrivato con Ruben Amorim.


50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €


  • IL COMUNICATO DEL MILAN

    Questo è il comunicato del Milan:

    "AC Milan comunica l'acquisizione a titolo temporaneo, con diritto di opzione per il trasferimento a titolo definitivo, delle prestazioni sportive del calciatore Omari Elijah Giraud-Hutchinson dal Nottingham Forest FC, fino al 30 giugno 2027" si legge sul sito ufficiale del club rossonero.

    • Pubblicità

  • LA FORMULA E LE CIFRE

    Il Milan e il Nottingham Forest hanno raggiunto un'intesa per il trasferimento di Hutchinson non a titolo definitivo, bensì in prestito con diritto di riscatto.

    Il prestito sarà oneroso: nelle casse del club inglese pioveranno immediatamente 4 milioni di euro, necessari per mettere il giocatore a disposizione di Amorim.

    Per quanto riguarda il diritto di riscatto, invece, se il Milan tra un anno vorrà tenere Hutchinson a Milano a titolo definitivo dovrà sborsare altri 40 milioni di euro.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL CONTRATTO DI HUTCHINSON

    In questo caso, nel caso cioè di acquisizione a titolo definitivo, Hutchinson firmerà con il Milan un contratto della durata di tre anni: rimarrà dunque in rossonero per un ulteriore triennio, fino al 30 giugno del 2030.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • COME GIOCHERÀ CON AMORIM

    Hutchinson è un classico 10 mancino, che può però giocare sia come trequartista che come esterno offensivo. Sempre partendo dal centro-destra, la sua fetta di campo preferita.

    Proprio lì l'ex giocatore del Nottingham Forest verrà utilizzato da Amorim: come uno dei due trequartisti, in particolare quello di centro-destra, alle spalle del centravanti Gonçalo Ramos.

    Hutchinson dovrà comunque giocarsi il posto con gli altri della rosa: soprattutto Loftus-Cheek ma anche Pulisic, senza dimenticare Rabiot che può essere schierato anche qualche metro più avanti rispetto alla sua consueta posizione di centrocampista.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Milan crest
Milan
MIL