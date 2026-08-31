Omari Hutchinson al Milan, è ufficiale: le formula e le cifre dell'affare e come giocherà con Amorim

Omari Hutchinson è un nuovo giocatore del Milan. Dopo l'accordo con il Nottingham Forest, i rossoneri hanno annunciato l'arrivo del trequartista mancino inglese di origini giamaicane.

Lo hanno fatto con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale e un post sui social, confermando in tutto e per tutto la buona riuscita dell'operazione dopo le visite mediche.

Ecco dunque tutti i dettagli dell'arrivo di Hutchinson al Milan: la formula dell'affare, le cifre, ma anche come potrà giocare il nuovo arrivato con Ruben Amorim.







