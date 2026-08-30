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Lelio Donato

Offerta ufficiale dell'Atletico Madrid per Jonathan David: la posizione della Juventus, cosa manca per chiudere e chi può arrivare al suo posto

Calciomercato
Juventus
Atletico Madrid

L'Atletico Madrid ha presentato un'offerta ufficiale alla Juventus per l'attaccante canadese, che ha aperto al trasferimento in Liga. Ma prima di cedere David i bianconeri vogliono trovare un sostituto.

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Jonathan David può davvero lasciare la Juventus in questi ultimi giorni di mercato.

La prova offerta dal canadese contro il Parma è stata ancora una volta insufficiente, tanto che l'attaccante è uscito tra i sonori fischi dello 'Stadium'.

Da qui la necessità da parte di entrambe le parti di separare le rispettive strade. Anche perché Spalletti chiede da tempo l'acquisto di una punta con caratteristiche diverse.

David finora non aveva aperto ad un trasferimento ma adesso è arrivata un'offerta che potrebbe cambiare tutto.

  • L'OFFERTA DELL'ATLETICO MADRID

    L'offerta giusta, secondo quello che riporta Fabrizio Romano, è stata presentata dall'Atletico Madrid.

    Simeone vuole un altro attaccante e i Colchonenos si sono fatti avanti con la Juventus per Jonathan David.

    Il canadese si trasferirebbe in Spagna con la formula del prestito e diritto di riscatto. La società bianconera avrebbe dato una prima apertura.

    David dal canto suo accetterebbe la destinazione senza esitazione. Ma l'accordo non è ancora chiuso.

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  • COSA MANCA PER CHIUDERE

    Ma cosa manca per chiudere Jonathan David all'Atletico Madrid?

    La Juventus, prima di dare l'eventuale via libera definitivo all'affare, vuole trovare un sostituto per non rischiare di restare senza alternative in attacco.

    Al momento infatti dietro Kolo Muani, oltre a David, ci sono solo Arek Milik e Jeff Ekhator ma entrambi non danno garanzie dal punto di vista fisico.

    Il prima è infatti reduce da una lunghissima serie di infortuni, mentre il secondo si è fermato nuovamente per un un problema muscolare proprio nell'allenamento di domenica 30 agosto.

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  • CHI PRENDE LA JUVE AL POSTO DI DAVID

    Resta da capire chi possa essere il nuovo attaccante della Juventus.

    Ai bianconeri piace sempre molto Alexander Sorloth, ma imbastire uno scambio con l'Atletico Madrid al momento sembra complicato anche perché i Colchoneros non vorrebbero cederlo e lo valutano comunque almeno 30 milioni di euro.

    Negli ultimi giorni si è parlato di un ritorno di fiamma per Mateta. L'attaccante francese, già accostato alla Juventus qualche mese fa, è in rotta col Crystal Palace e avrebbe le caratteristiche richieste da Spalletti.

    La soluzione più semplice invece porterebbe a Manchester dove resta in uscita Joshua Zirkzee. L'olandese è nel mirino della Fiorentina per il dopo Kean ma la Juventus potrebbe tornare alla carica nelle prossime ore.

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