Offerta ufficiale dell'Atletico Madrid per Jonathan David: la posizione della Juventus, cosa manca per chiudere e chi può arrivare al suo posto

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Jonathan David può davvero lasciare la Juventus in questi ultimi giorni di mercato.
La prova offerta dal canadese contro il Parma è stata ancora una volta insufficiente, tanto che l'attaccante è uscito tra i sonori fischi dello 'Stadium'.
Da qui la necessità da parte di entrambe le parti di separare le rispettive strade. Anche perché Spalletti chiede da tempo l'acquisto di una punta con caratteristiche diverse.
David finora non aveva aperto ad un trasferimento ma adesso è arrivata un'offerta che potrebbe cambiare tutto.