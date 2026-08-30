Offerta ufficiale dell'Atletico Madrid per Jonathan David: la posizione della Juventus, cosa manca per chiudere e chi può arrivare al suo posto

Resta da capire chi possa essere il nuovo attaccante della Juventus.

Ai bianconeri piace sempre molto Alexander Sorloth, ma imbastire uno scambio con l'Atletico Madrid al momento sembra complicato anche perché i Colchoneros non vorrebbero cederlo e lo valutano comunque almeno 30 milioni di euro.

Negli ultimi giorni si è parlato di un ritorno di fiamma per Mateta. L'attaccante francese, già accostato alla Juventus qualche mese fa, è in rotta col Crystal Palace e avrebbe le caratteristiche richieste da Spalletti.

La soluzione più semplice invece porterebbe a Manchester dove resta in uscita Joshua Zirkzee. L'olandese è nel mirino della Fiorentina per il dopo Kean ma la Juventus potrebbe tornare alla carica nelle prossime ore.