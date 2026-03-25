La strategia dell'Irlanda del Nord contro l'Italia? O'Neill è chiaro: "0-0 più a lungo possibile, poi aumenta la pressione"

Bergamo, giovedì 26 marzo. Ore 20:45. Ci siamo quasi, la finale playoff tra Italia e Irlanda del Nord sta arrivando. Vigilia di match per i due commissari tecnici, con Rino Gattuso intervenuto in conferenza stampa prima del collega Michael O'Neill, selezionatore della rappresentativa britannica.
L'Irlanda del Nord è arrivata in Italia come assoluta sfavorita della semifinale, ma proverà ad ottenere il pass per la finale come già successo quattro anni fa alla Macedonia del Nord, in grado di espugnare Palermo e qualificarsi al turno successivo, alla fine perso contro il Portogallo.
Qualora l'Irlanda riesca a superare l'Italia giocherà in trasferta, in Galles o Bosnia Herzegovina, la finale per accedere al Mondiale quarant'anni dopo l'ultima volta e in generale per la sua quarta Coppa del Mondo.