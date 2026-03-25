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Northern Ireland v Luxembourg - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Lelio Donato

La strategia dell'Irlanda del Nord contro l'Italia? O'Neill è chiaro: "0-0 più a lungo possibile, poi aumenta la pressione"

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Italia vs Irlanda del Nord
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Giovedì sera l'Irlanda del Nord affronta gli Azzurri a Bergamo per la semifinale del playoff Mondiale, il Ct O'Neill in conferenza stampa: "Chi ci fa paura? Non ci sono Totti o Del Piero, la forza dell'Italia è il gruppo".

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Bergamo, giovedì 26 marzo. Ore 20:45. Ci siamo quasi, la finale playoff tra Italia e Irlanda del Nord sta arrivando. Vigilia di match per i due commissari tecnici, con Rino Gattuso intervenuto in conferenza stampa prima del collega Michael O'Neill, selezionatore della rappresentativa britannica.

L'Irlanda del Nord è arrivata in Italia come assoluta sfavorita della semifinale, ma proverà ad ottenere il pass per la finale come già successo quattro anni fa alla Macedonia del Nord, in grado di espugnare Palermo e qualificarsi al turno successivo, alla fine perso contro il Portogallo.

Qualora l'Irlanda riesca a superare l'Italia giocherà in trasferta, in Galles o Bosnia Herzegovina, la finale per accedere al Mondiale quarant'anni dopo l'ultima volta e in generale per la sua quarta Coppa del Mondo.

  • IL PIANO PARTITA

    "Bisogna essere realisti. Non possiamo arrivare qui e pensare di poter imporre il nostro gioco, saremmo ingenui.La cosa più importante è eseguire il nostro piano di gioco. E' importante per noi cercare di restare in partita, far si che la gara non sia troppo aperta.Più avanza il tempo con lo 0-0 più aumentano le pressioni sulla squadra favorita" ammette O'Neill in conferenza.

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  • CHI TEMERE DELL'ITALIA

    Il Ct dell'Irlanda del Nord sottolinea poi come all'Italia oggi manchino certi campioni del passato: "Questa squadra non ha un Del Piero, un Totti,la forza di questa Italia è nel gruppo e non nei singoli. Ma ha giocatori che giocano ad alto livello. Non credo ci sia un singolo che ci faccia paura, però siamo consapevoli della forza del centrocampo italiano con Tonali, Locatelli e Barella. Poi c'è Esposito, Retegui".

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  • TUTTO DA GUADAGNARE PER L'IRLANDA DEL NORD

    "Abbiamo tutto da guadagnare in questa partita, non c'è alcun dubbio a riguardo. Questi giocatori hanno già disputato gare importanti, contro la Germania e poi in Slovacchia. Dobbiamo disputare la partita e non pensare troppo alla posta in palio. C'è grande aspettativa sull'Italia essendo una grande nazione, non dobbiamo essere troppo intimoriti" ha concluso O'Neill.

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