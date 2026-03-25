La strategia dell'Irlanda del Nord contro l'Italia? O'Neill è chiaro: "0-0 più a lungo possibile, poi aumenta la pressione"

Il Ct dell'Irlanda del Nord sottolinea poi come all'Italia oggi manchino certi campioni del passato: "Questa squadra non ha un Del Piero, un Totti,la forza di questa Italia è nel gruppo e non nei singoli. Ma ha giocatori che giocano ad alto livello. Non credo ci sia un singolo che ci faccia paura, però siamo consapevoli della forza del centrocampo italiano con Tonali, Locatelli e Barella. Poi c'è Esposito, Retegui".