Nuovo infortunio per Dybala? Cosa si è fatto l'argentino, rischia di saltare l'Atalanta

Turno di riposo a Dybala in vista dunque per la Joya che ha accusato un leggero risentimento alla coscia e potrebbe partire dalla panchina per essere poi pronto per Istanbul. Al fianco di Malen confermato Mora che agirà da esterno sinistro/trequartista mentre al posto dell’argentino dovrebbe esserci il connazionale Soulè.

In conferenza stampa, poi, Gasperini ha commentato così la vicenda: "Dybala non ha avuto nulla di particolare, ma oggi prova. L'importante è che si senta tranquillo: questa è una settimana con tre partite e serve che sia sicuro di poter giocare".