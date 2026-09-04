Non arrivano buone notizie da Trigoria. Sono da monitorare, infatti, le condizioni di Paulo Dybala che nelle ultime ore ha accusato un affaticamento muscolare e potrebbe essere tenuto a riposo da Gian Piero Gasperini per la gara contro l’Atalanta, valido per la terza giornata di Serie A.
Nuovo infortunio per Dybala? Cosa si è fatto l'argentino, rischia di saltare l'Atalanta
ATALANTA A RISCHIO
Sabato 5 settembre alle 20:45 scendono in campo Roma e Atalanta per la 3ª giornata di Serie A. Entrambi le squadre sono a punteggio pieno e si preparano a uno dei tanti big match che prevede questo turno. Ma nei giallorossi potrebbe non esserci Dybala.
Secondo quanto riportato da SkySport24, l’argentino sarebbe stato frenato nelle ultime ore da un affaticamento muscolare e quindi la sua presenza sarebbe in dubbio per la Dea, in vista anche dell’impegno di giovedì 10 settembre in Champions League, in trasferta contro il Fenerbahce.
LA GESTIONE DI GASPERINI
Turno di riposo a Dybala in vista dunque per la Joya che ha accusato un leggero risentimento alla coscia e potrebbe partire dalla panchina per essere poi pronto per Istanbul. Al fianco di Malen confermato Mora che agirà da esterno sinistro/trequartista mentre al posto dell’argentino dovrebbe esserci il connazionale Soulè.
In conferenza stampa, poi, Gasperini ha commentato così la vicenda: "Dybala non ha avuto nulla di particolare, ma oggi prova. L'importante è che si senta tranquillo: questa è una settimana con tre partite e serve che sia sicuro di poter giocare".
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