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Francesco Schirru

Non solo l'Italia: martedì le due finali playoff extra-europee, in palio i Mondiali

Mondiali - Qualificazioni - Playoff
Iraq vs Bolivia
Iraq
Bolivia
RD Congo vs Giamaica
RD Congo
Giamaica

Iraq-Bolivia e Congo DR-Giamaica mettono in palio gli ultimi due posti per le squadre extra-europee: martedì il verdetto che completerà i gironi del Mondiale 2026.

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L'attenzione dei tifosi italiani è tutta su Bosnia-Italia, ma nel paese sono migliaia i fans di diverse nazionalità che aspettano 'gli altri' playoff. Ovvero quelli interzona, che nella serata di martedì metteranno in palio due posti per il Mondiale 2026.

Oltre ai quattro spareggi europei, infatti, il 31 marzo vedrà di scena le squadre sudamericane, africane, asiatiche e centro-americane: due match, due qualificate al torneo oramai distante appena due mesi e mezzo.

Parliamo di Congo RD-Giamaica e di Iraq-Bolivia, le due partite, sempre in gara secca, che qualificheranno due squadre nella stessa serata in cui arriveranno in Canada, Messico e Stati Uniti le tre colleghe europee. Allo scoccare del primo aprile non ci saranno più dubbi sulle qualificate ai Mondiali, nonostante rimanga ancora il dubbio della partecipazione dell'Iran, causa guerra e rapporti con gli USA.

  • CONGO-GIAMAICA

    Qualificata direttamente alla finale, la rappresentative della Repubblica Democratica del Congo sfiderà la Giamaica, che nella semifinale playoff ha avuto la meglio sulla Nuova Caledonia, il cui sogno si è spento dopo un risicato 1-0 contro la squadra caraibica.

    La partita tra Congo RD e Giamaica si gioca allo Stadio Akron di Guadalajara, teatro di alcune partite del Mondiale 2026. Come per i match europei, anche il playoff tra la squadra africana e centro-americana dovrà avere una vincitrice, ergo sono previsti supplementari ed eventualmente rigori in caso di pareggio.

    Sia Congo DR che Giamaica hanno già giocato i Mondiali: i primi solamente nel 1974, i secondi nel 1998. Comunque vada, insomma, ci sarà una seconda storica partecipazione al torneo.

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  • IRAQ-BOLIVIA

    L'Iraq è andato vicino ad ottenere il pass diretto per il Mondiale, ma alla fine ha dovuto accontentarsi dei playoff.

    La questione Iran potrebbe portare la squadra irachena al torneo come ripescata anche in caso di k.o contro la Bolivia, ma non è detto che la FIFA, davanti all'eventuale stop per la rappresentativa iraniana, porti ai Mondiali un'altra asiatica (il ripescaggio non ha regole precise, dunque potrebbe essere scelta anche un'altra squadra dello stesso continente o di un altro, a seconda del principio scelto).

    Lo stadio BBVA di Monterrey, altro impianto scelto per il Mondiale, ospita la sfida tra l'Iraq e la Bolivia, quest'ultima in finale dopo aver superato in semifinale il Suriname di misura.

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  • I GIRONI PER LE QUALIFICATE

    Il sorteggio di qualche mese ha definito i gironi del Mondiale, nell'attesa della conclusione degli spareggio.

    La vincente di Congo DR-Giamaica entrerà nel gruppo K per affrontare Portogallo, Colombia e la matricola Uzbekistan allenata da Fabio Cannavaro.

    Il girone I accoglierà invece la rappresentativa vincitrice della finale Iraq-Bolivia: al suo interno sono presenti Francia, Norvegia e Senegal. Un gruppo alquanto complicato per chi supererà il playoff.

  • DOVE VEDERE I PLAYOFF IN TV

    Iraq-Bolivia non ha una trasmissione tv e streaming in Italia, mentre Congo DR-Giamaica viene trasmessa nella serata di martedì da DAZN e FIFA+.

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