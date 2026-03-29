Non solo l'Italia: martedì le due finali playoff extra-europee, in palio i Mondiali

L'attenzione dei tifosi italiani è tutta su Bosnia-Italia, ma nel paese sono migliaia i fans di diverse nazionalità che aspettano 'gli altri' playoff. Ovvero quelli interzona, che nella serata di martedì metteranno in palio due posti per il Mondiale 2026.
Oltre ai quattro spareggi europei, infatti, il 31 marzo vedrà di scena le squadre sudamericane, africane, asiatiche e centro-americane: due match, due qualificate al torneo oramai distante appena due mesi e mezzo.
Parliamo di Congo RD-Giamaica e di Iraq-Bolivia, le due partite, sempre in gara secca, che qualificheranno due squadre nella stessa serata in cui arriveranno in Canada, Messico e Stati Uniti le tre colleghe europee. Allo scoccare del primo aprile non ci saranno più dubbi sulle qualificate ai Mondiali, nonostante rimanga ancora il dubbio della partecipazione dell'Iran, causa guerra e rapporti con gli USA.