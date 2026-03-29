Non solo l'Italia: martedì le due finali playoff extra-europee, in palio i Mondiali

Qualificata direttamente alla finale, la rappresentative della Repubblica Democratica del Congo sfiderà la Giamaica, che nella semifinale playoff ha avuto la meglio sulla Nuova Caledonia, il cui sogno si è spento dopo un risicato 1-0 contro la squadra caraibica.

La partita tra Congo RD e Giamaica si gioca allo Stadio Akron di Guadalajara, teatro di alcune partite del Mondiale 2026. Come per i match europei, anche il playoff tra la squadra africana e centro-americana dovrà avere una vincitrice, ergo sono previsti supplementari ed eventualmente rigori in caso di pareggio.

Sia Congo DR che Giamaica hanno già giocato i Mondiali: i primi solamente nel 1974, i secondi nel 1998. Comunque vada, insomma, ci sarà una seconda storica partecipazione al torneo.