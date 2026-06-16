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Krishan Davis

Non solo Haaland: con Odegaard, Nusa e Sorloth la Norvegia può trasformarsi da outsider a contender ai Mondiali

Analysis
Norvegia
E. Haaland
Coppa del Mondo
M. Oedegaard
A. Nusa
A. Soerloth
Iraq vs Norvegia
Storie

Erling Haaland porterà sulle spalle le speranze di un’intera nazione: quest’estate la Norvegia torna sul palcoscenico più importante del calcio dopo 28 anni di assenza. I suoi gol saranno fondamentali, ma l’attaccante del Manchester City non dovrà portare da solo questo peso. Gli scandinavi tornano ai Mondiali con una squadra solida e i compagni vogliono dimostrare il loro valore in Nord America.

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Non c'è dubbio: Haaland sarà il giocatore più importante della Norvegia, chiamata a confermare il ruolo di outsider e a superare il cosiddetto «Gruppo della morte». È uno dei migliori attaccanti del pianeta.

Nelle qualificazioni ha segnato 16 gol in otto partite: una tripletta all’Israele e persino cinque reti alla Moldavia.

Un attaccante, però, vale quanto i palloni che riceve, e Haaland può contare sui talenti norvegesi. In Nord America non dovrà fare tutto da solo.

  • Antonio Nusa Norway 2026Getty Images

    I maghi delle ali

    Per servire Haaland dalle fasce, la Norvegia può contare su ali di grande talento, anche se il ct Stale Solbakken potrebbe scegliere un approccio offensivo non convenzionale.

    Sulla sinistra dovrebbe agire Antonio Nusa, 21enne stella del RB Lipsia, abile nel saltare l’avversario e sfuggire ai contrasti. Nelle qualificazioni ha contribuito a sei gol in sei partite, tra cui una rete e un assist nel 3-0 all’Italia e un altro gol nel 4-1 del ritorno.

    Andreas Schjelderup, 22 anni, dovrebbe subentrare dalla panchina. Il 22enne arriva ai Mondiali dopo un'ottima seconda parte di stagione con il Benfica di José Mourinho, con 10 gol e assist in 14 partite di campionato e una doppietta al Real Madrid in Champions League. Non è ancora un titolare fisso, ma ha già mostrato il suo potenziale.

    A destra l’attaccante dell’Atletico Madrid Alexander Sorloth, pur alto 1,96 m, viene spesso schierato sulla fascia e si accoda a Haaland quando la Norvegia attacca. Nelle qualificazioni ha contribuito a otto gol in dieci presenze.

    Oscar Bobb del Fulham è un'altra opzione, sebbene abbia faticato all'esordio in Inghilterra. Chiude il quadro Jens Petter Hauge, ex Milan, convocato grazie alle sue prestazioni con il Bodo/Glimt, comprese le vittorie di Champions contro Manchester City e Inter.

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  • Morocco v Norway - International FriendlyGetty Images Sport

    Centrocampo collaudato in Premier League

    Il centrocampo è un altro punto di forza della Norvegia, grazie alle numerose opzioni collaudate in Premier League e in Champions League

    Il faro è il capitano dell’Arsenal Martin Ødegaard, affiancato dal mediano del Fulham Sander Berge e dalla stella del Benfica Fredrik Aursnes, più un “8” che un “6”: entrambi sono giocatori solidi e con grande esperienza ai massimi livelli.

    Aursnes è un caso curioso: si era ritirato dalla nazionale due anni fa per «avere più tempo e libertà», ma è tornato in febbraio e dovrebbe giocare titolare nonostante abbia saltato le qualificazioni.

    Dietro di loro garantiscono profondità il capitano del Bodo/Glimt Patrick Berg e il duo che milita in Italia, Kristian Thorstvedt e Morten Thorsby.

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  • Morocco v Norway - International FriendlyGetty Images Sport

    Capitano Fantastico

    Odegaard è il padrone del centrocampo. In club talvolta alterna prestazioni e si defila, ma in nazionale mantiene quasi sempre le promesse.

    Nonostante abbia saltato tre delle otto qualificazioni per infortuni nella stagione da capitano dell’Arsenal campione di Premier, il 27enne ha comunque servito sette assist, tre dei quali in un solo match contro Israele: più di qualsiasi altro giocatore europeo.

    Il suo contributo, essenziale quanto quello di Haaland per l’attacco norvegese, sarà decisivo in Nord America.

  • FBL-WC-2026-NOR-SWE-FRIENDLYAFP

    Alternative a Haaland

    È probabile che Haaland giochi titolare in ogni partita dei Mondiali. Se però la Norvegia dovesse sostituirlo, può contare su un attacco ben fornito.

    Abbiamo già citato Sorloth, che diventerebbe il punto di riferimento in attacco. Vanta un buon bottino di gol in nazionale e arriva al torneo con 20 reti all'attivo nella stagione con l'Atletico Madrid, pur non essendo un titolare fisso.

    In una recente intervista alla FIFA, Solbakken ha dichiarato: "Alexander apporta grande fisicità ed è un giocatore leale, in grado di ricoprire diversi ruoli in attacco. A volte gioca con Erling, a volte si sposta a destra. È pericoloso sia in fase di finalizzazione sia in quella di assist. La cosa migliore è che lavora sodo per la squadra, anche in ruoli non ideali”.

    Jorgen Strand Larsen del Crystal Palace è l'altra opzione: potrebbe giocare molti minuti a prescindere da Haaland, visto che Sorloth agirebbe sulla fascia. Il 26enne, arrivato in Premier League nel 2024, ha già convinto molti con una doppietta in amichevole contro la Svezia e un gol all'Italia nelle qualificazioni: un valido sostituto.

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  • Morocco v Norway - International FriendlyGetty Images Sport

    L'arma segreta?

    La Norvegia attacca in modo atipico: un attaccante robusto si accentra dalla fascia per far spazio al terzino destro Julian Ryerson, loro principale minaccia.

    Sorloth si accentra, liberando la fascia per il terzino del Borussia Dortmund, letale nei cross: ben 18 assist in Bundesliga nella stagione 2025-26. Con Sorloth dall’altra parte, Ryerson ha un bersaglio sicuro in area.

    Eccelle anche su palla inattiva, con molti assist arrivati da corner e punizioni. Un'arma segreta per la Norvegia in Nord America: gli avversari sono avvisati.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-EUR-QUALIFYERS-ITALY-NORWAYAFP

    "Persone perbene che lavorano sodo"

    I gol di Haaland saranno cruciali per la Norvegia ai Mondiali, ma Solbakken crede che la squadra possa contare su un gioco di squadra che va oltre le singole stelle. Dopo 28 anni la nazionale torna sul palcoscenico più importante del calcio e affronterà il difficile "Gruppo della morte" con Francia, Senegal e Iraq.

    "Significa molto per la nazione, soprattutto per il tifoso comune", ha detto Solbakken alla FIFA. "È stato difficile per tutti restare a casa durante ogni Coppa del Mondo, fin da quando giocavo nel 1998. Dopo la qualificazione, un lunedì con quattro gradi sotto zero, cinquantamila tifosi sono venuti a salutarci: un segno di quanto abbiano atteso questo momento.

    Non siamo outsider per vincere il torneo, ma nella nostra giornata migliore possiamo battere chiunque. Il girone è durissimo e serviranno organizzazione e giocatori decisivi per superarlo.

    Ha concluso: «Per la Norvegia è il Mondiale in cui esprimersi, mostrare un calcio diverso, offensivo, con singoli pronti a lottare per la squadra. I miei sogni restano miei, ma se la squadra esprime il massimo, possiamo battere chiunque».

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