Per servire Haaland dalle fasce, la Norvegia può contare su ali di grande talento, anche se il ct Stale Solbakken potrebbe scegliere un approccio offensivo non convenzionale.

Sulla sinistra dovrebbe agire Antonio Nusa, 21enne stella del RB Lipsia, abile nel saltare l’avversario e sfuggire ai contrasti. Nelle qualificazioni ha contribuito a sei gol in sei partite, tra cui una rete e un assist nel 3-0 all’Italia e un altro gol nel 4-1 del ritorno.

Andreas Schjelderup, 22 anni, dovrebbe subentrare dalla panchina. Il 22enne arriva ai Mondiali dopo un'ottima seconda parte di stagione con il Benfica di José Mourinho, con 10 gol e assist in 14 partite di campionato e una doppietta al Real Madrid in Champions League. Non è ancora un titolare fisso, ma ha già mostrato il suo potenziale.

A destra l’attaccante dell’Atletico Madrid Alexander Sorloth, pur alto 1,96 m, viene spesso schierato sulla fascia e si accoda a Haaland quando la Norvegia attacca. Nelle qualificazioni ha contribuito a otto gol in dieci presenze.

Oscar Bobb del Fulham è un'altra opzione, sebbene abbia faticato all'esordio in Inghilterra. Chiude il quadro Jens Petter Hauge, ex Milan, convocato grazie alle sue prestazioni con il Bodo/Glimt, comprese le vittorie di Champions contro Manchester City e Inter.