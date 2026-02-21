Goal.com
Marco Gianfilippo Materazzi SerbiaGOAL
Vittorio Rotondaro

Il nipote di Marco Materazzi giocherà con la Serbia: Gianfilippo convocato dall'Under 17

Gianfilippo Materazzi, nipote dell'ex difensore dell'Inter, vestirà la maglia dell'Under 17 della Serbia: convocazione arrivata grazie alle origini della madre.

È difficile, se non impossibile, anche solo immaginare la scritta 'Materazzi' su una maglia che non sia quella della Nazionale italiana: Marco ha scritto la storia nel 2006 con la conquista dei Mondiali, protagonista in finale con la rete dell'1-1 e il rigore trasformato nella serie conclusiva, senza dimenticare ovviamente la testata ricevuta dall'espulso Zidane.

Eppure, a breve, un altro Materazzi fornirà il proprio contributo a una nazionale diversa: Gianfilippo, nipote del campione del mondo, ha accettato la convocazione della Serbia Under 17.

L'attuale talento della Lazio potrebbe debuttare tra pochi giorni in un test amichevole.

  • IL COMUNICATO DELLA LAZIO

    "Due giovani aquile  rispondono alla chiamata delle proprie nazionali: Gianfilippo Materazzi è stato chiamato dalla Serbia Under 17, mentre Michele Elena è stato convocato dall'Italia Under 16.

    Gianfilippo Materazzi,  attaccante classe 2009, risponde alla  prima chiamata in assoluto con la la Nazionale Serba.  Il giocatore biancoceleste della squadra di mister Ledesma, sarà impegnato con le aquile fino al 26 Febbraio ed affronterà il test amichevole contro i pari età della Slovenia".

  • L'ANNUNCIO DELLA FEDERCALCIO SERBA

    La Federcalcio serba ha annunciato la convocazione di Gianfilippo Materazzi con questo post apparso sull'account ufficiale presente su 'X'.

    "La prima convocazione in Nazionale - si legge - per qualsiasi giovane calciatore è un passo importante, ma anche una responsabilità. Nel caso di Gianfilippo Materazzi, quella convocazione porta con sé anche una forte emozione familiare, il ricordo delle sue radici e il desiderio di confermare sul campo il suo amore per la Serbia.

    Per la Federcalcio serba, storie come queste dimostrano che la maglia con lo stemma nazionale ha un significato speciale. Non solo per i giocatori che la indossano, ma anche per le famiglie che la vedono come un sogno che si avvera. Perché la nazionale non è solo una squadra. È un legame, un'identità e un cuore che, ovunque batta, riconosce i suoi colori.

    Gianfilippo, benvenuto nella nazionale serba!".

  • PERCHÉ GIANFILIPPO MATERAZZI È STATO CONVOCATO DALLA SERBIA

    Classe 2009, Gianfilippo Materazzi è il figlio di Matteo, procuratore sportivo e fratello dell'ex difensore Marco; sua madre è Maura Soldati, ed è proprio grazie alle sue radici serbe che il 16enne ha potuto beneficiare di questa chiamata.

    Di ruolo ala, Gianfilippo Materazzi è allenato alla Lazio Under 17 da Cristian Ledesma, ex centrocampista biancoceleste attivo fino al 2019, quando ha annunciato il ritiro dalla scena agonistica.

