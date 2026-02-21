Il nipote di Marco Materazzi giocherà con la Serbia: Gianfilippo convocato dall'Under 17

È difficile, se non impossibile, anche solo immaginare la scritta 'Materazzi' su una maglia che non sia quella della Nazionale italiana: Marco ha scritto la storia nel 2006 con la conquista dei Mondiali, protagonista in finale con la rete dell'1-1 e il rigore trasformato nella serie conclusiva, senza dimenticare ovviamente la testata ricevuta dall'espulso Zidane.
Eppure, a breve, un altro Materazzi fornirà il proprio contributo a una nazionale diversa: Gianfilippo, nipote del campione del mondo, ha accettato la convocazione della Serbia Under 17.
L'attuale talento della Lazio potrebbe debuttare tra pochi giorni in un test amichevole.