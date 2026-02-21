Il nipote di Marco Materazzi giocherà con la Serbia: Gianfilippo convocato dall'Under 17

La Federcalcio serba ha annunciato la convocazione di Gianfilippo Materazzi con questo post apparso sull'account ufficiale presente su 'X'.

"La prima convocazione in Nazionale - si legge - per qualsiasi giovane calciatore è un passo importante, ma anche una responsabilità. Nel caso di Gianfilippo Materazzi, quella convocazione porta con sé anche una forte emozione familiare, il ricordo delle sue radici e il desiderio di confermare sul campo il suo amore per la Serbia.

Per la Federcalcio serba, storie come queste dimostrano che la maglia con lo stemma nazionale ha un significato speciale. Non solo per i giocatori che la indossano, ma anche per le famiglie che la vedono come un sogno che si avvera. Perché la nazionale non è solo una squadra. È un legame, un'identità e un cuore che, ovunque batta, riconosce i suoi colori.

Gianfilippo, benvenuto nella nazionale serba!".